DHL, Pony Express и еще 5 международных курьерских служб, которые работают в Центральной Азии

Собрали для вас список международных компаний в Центральной Азии, который занимаются доставкой документов, посылок и грузов.
СДЭК
Пункты отправки и получения есть в 36 000 населенных пунктах по всему миру, в том числе в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Pony Express
Логистический оператор работает на рынке Казахстана 22 года.
Также офисы компании есть в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Латвии, Молдове, России, Турции, Украине.
Post Express
Отделения компании открыты в 17 городах Казахстана.
Бренд предоставляет курьерские, логистические и почтовые услуги. Предусмотрены тарифы для международной экспресс-доставки.
EMEX
Доставка осуществляется более чем в 220 стран мира.
Сервис курьерской доставки посылок, лицензиат службы экспресс-доставок FedEx Express — в Казахстане. В зависимости от размеров посылки и корреспонденции предоставляются фирменные конверты, пакеты и коробки FedEx.
DPD
Известная курьерская компания. Есть пункты выдачи в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси и России.
Доставляют посылки в 143 страны по всему миру.
DHL
Одна из крупнейших логистических компаний в мире. Есть варианты авиа, ж/д, автомобильных и морских перевозок крупного груза.
Доставляют посылки в более 220 стран мира, работают в том числе в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
UPS
Служба международных перевозок, у которой есть пункты выдачи в странах СНГ, среди которых Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан.
Территория доставки охватывает порядка 220 стран.