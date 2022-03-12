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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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DHL, Pony Express и еще 5 международных курьерских служб, которые работают в Центральной Азии
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Сегодня в 14:50

DHL, Pony Express и еще 5 международных курьерских служб, которые работают в Центральной Азии

Собрали для вас список международных компаний в Центральной Азии, который занимаются доставкой документов, посылок и грузов.


СДЭК


Компания работает с 2006 года. У сервиса фиксированная стоимость за посылку. Цена зависит от направления и размера коробки, которая включена в тариф.

Пункты отправки и получения есть в 36 000 населенных пунктах по всему миру, в том числе в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

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Pony Express


Логистический оператор работает на рынке Казахстана 22 года.

Также офисы компании есть в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Латвии, Молдове, России, Турции, Украине.


Post Express


Отделения компании открыты в 17 городах Казахстана.

Бренд предоставляет курьерские, логистические и почтовые услуги. Предусмотрены тарифы для международной экспресс-доставки.

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EMEX


Доставка осуществляется более чем в 220 стран мира.

Сервис курьерской доставки посылок, лицензиат службы экспресс-доставок FedEx Express — в Казахстане. В зависимости от размеров посылки и корреспонденции предоставляются фирменные конверты, пакеты и коробки FedEx.


DPD


Известная курьерская компания. Есть пункты выдачи в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси и России.

Доставляют посылки в 143 страны по всему миру.

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DHL


Одна из крупнейших логистических компаний в мире. Есть варианты авиа, ж/д, автомобильных и морских перевозок крупного груза.

Доставляют посылки в более 220 стран мира, работают в том числе в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.


UPS

Служба международных перевозок, у которой есть пункты выдачи в странах СНГ, среди которых Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан.

Территория доставки охватывает порядка 220 стран.

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