Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
devyat-medaley-vyigrali-kazahstancy-na-klubnom-chempionate-azii-po-taekvondo-v-irane
Девять медалей выиграли казахстанцы на клубном чемпионате Азии по таеквондо в Иране
68
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:31

Девять медалей выиграли казахстанцы на клубном чемпионате Азии по таеквондо в Иране

С 5 по 6 марта в столице Ирана прошел рейтинговый турнир Asian Taekwondo Clubs Championship. Во второй день соревнований за награды боролась мужская команда Казахстана по таеквондо и завоевала три медали. Среди них одна золотая и две бронзовые награды.

Смайыл Дуйсебай, выступающий в весовой категории 87 кг, выиграл чемпионат. В финале он победил местного спортсмена. Нурлан Мырзабаев и Ерасыл Арапбай стали бронзовыми призерами турнира.

Женская команда Казахстана заняла третье общекомандное место — у Нурай Бауыржановой и Жансель Дениз серебряные медали, Айдана Едильбаева, Рита Бакишева, Амина Нургазыкызы и Нурай Хусайнова отличились бронзовыми наградами чемпионата.

Источник: sports.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #турнир #медаль #иран #таеквондо
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Бесплатные билеты на концерт корейской фьюжн-группы
1694
Warner Bros. готовит сериал по «Гарри Поттеру»
1041
Головкин и Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring
374