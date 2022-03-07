Девять медалей выиграли казахстанцы на клубном чемпионате Азии по таеквондо в Иране

С 5 по 6 марта в столице Ирана прошел рейтинговый турнир Asian Taekwondo Clubs Championship. Во второй день соревнований за награды боролась мужская команда Казахстана по таеквондо и завоевала три медали. Среди них одна золотая и две бронзовые награды.

Смайыл Дуйсебай, выступающий в весовой категории 87 кг, выиграл чемпионат. В финале он победил местного спортсмена. Нурлан Мырзабаев и Ерасыл Арапбай стали бронзовыми призерами турнира.

Женская команда Казахстана заняла третье общекомандное место — у Нурай Бауыржановой и Жансель Дениз серебряные медали, Айдана Едильбаева, Рита Бакишева, Амина Нургазыкызы и Нурай Хусайнова отличились бронзовыми наградами чемпионата.

Источник: sports.kz