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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Дэвид Бекхэм снимает фильм о себе
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Сегодня в 10:42

Дэвид Бекхэм снимает фильм о себе

Стартовали съемки документального фильма о Дэвиде Бекхэме. Продюсером проекта выступает сам футболист и бизнесмен, производством занимается его телекомпания Studio 99, созданная в 2020 году. На такой шаг Дэвида вдохновил успех документального мини-сериала о Майкле Джордане «Последний танец», вышедшего в апреле на Netflix. Переговоры о показе фильма о себе Бекхэм ведет сразу с двумя компаниями — Netflix и Amazon. В фильме будет представлен новый контент и архивные кадры.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: goodfon.ru

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#amazon #netflix #фильм #дэвидбекхэм
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