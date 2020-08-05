Дэвид Бекхэм снимает фильм о себе

Стартовали съемки документального фильма о Дэвиде Бекхэме. Продюсером проекта выступает сам футболист и бизнесмен, производством занимается его телекомпания Studio 99, созданная в 2020 году. На такой шаг Дэвида вдохновил успех документального мини-сериала о Майкле Джордане «Последний танец», вышедшего в апреле на Netflix. Переговоры о показе фильма о себе Бекхэм ведет сразу с двумя компаниями — Netflix и Amazon. В фильме будет представлен новый контент и архивные кадры.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: goodfon.ru