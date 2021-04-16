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Дэвид Бекхэм будет тренировать юных футболистов в реалити-шоу на Disney+
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Сегодня в 11:26

Дэвид Бекхэм будет тренировать юных футболистов в реалити-шоу на Disney+

Дэвид Бекхэм запустит собственное шоу на стриминговом сервисе Disney+, которое будет называться «‎Спасите нашу команду».

Для съемок программы Бекхэм вернется в Восточный Лондон, где начинал свою карьеру, чтобы тренировать молодых футболистов. Он станет наставником команды, которая изо всех сил пытается остаться в лиге, но у нее ничего не выходит. Бекхэм постарается воплотить мечту игроков и их тренера, отправив их в «‎путешествие всей жизни».

Программа по формату будет ближе к реалити-шоу — у нее не будет заранее прописанного сюжета. Режиссер Шон Дойл обещает сделать шоу захватывающим, драматичным и воодушевляющим — таким же, как футбольная карьера самого Бекхэма.

Дата премьеры шоу на платформе не раскрывается.

Источник: daily.afisha.ru

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