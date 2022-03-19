Детский музыкальный фестиваль The Planet of ART 2022 пройдет в Казахстане

Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО объявляет прием заявок на международный фестиваль The Planet of ART.

Для участия в проекте приглашаются дети в возрасте от 12 до 18 лет из любой точки Казахстана и Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана. Заявки на участие принимаются только от соло-исполнителей. Участие абсолютно бесплатное.

Заявки на участие от желающих из Казахстана принимаются до 5 апреля 2022 года. Отборочные туры пройдут с 15 апреля по 15 мая 2022 года.

Подробнее с условиями участия можно ознакомиться здесь.