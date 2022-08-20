Детектив, фэнтези, триллер и мелодрама: 8 дорам, которые стоит посмотреть

Совместно с онлайн-кинотеатром IVI подобрали восемь дорам на любой вкус — леденящие душу триллеры, захватывающие детективы, легкие комедии, трогательные мелодрамы и колоритные фэнтези.





Уверены, что свою дораму может найти каждый, так как корейские сериалы мастерски охватывают различные жанры. Чтобы доказать это, мы совместно с онлайн-кинотеатром IVI подобрали восемь сериалов на любой вкус — леденящие душу триллеры, захватывающие детективы, легкие комедии, трогательные мелодрамы и колоритные фэнтези. И кстати, все они доступны на IVI бесплатно по рекламной модели и по подписке.





Захватывающий детектив, сюжет которого заставит вас затаить дыхание, переходя от серии к серии. Намгун Мин в роли спецагента, вернувшегося спустя год после своего странного исчезновения. Травмированный, сломленный и ничего не помнящий о последнем годе жизни человек, который когда-то он был одним из лучших в своем деле. Теперь перед агентом новая миссия — восстановить цепочку произошедших событий и отомстить виновному.





Черное солнце: Мебиус





Приквел, описывающий события за четыре года до «Черного солнца». Журналистка Со Су-ён обнаруживает окровавленное тело сестры. Девушка знает убийцу и, желая отомстить, уезжает в Поднебесную на его поиски. После серии неудачных попыток поймать его Со Су-ён решает обратиться за помощью к агенту Чан Чон-у. Скоро они оба оказываются втянуты в опасную сделку, которая может стоить многих жизней, ведь предмет этой сделки — биологическое оружие «Мебиус».





Незнакомцы из Ада





Юн Чон У переезжает в Сеул и на последние деньги снимает каморку в общежитии «Эдем», где соседи один хуже другого — радушная хозяйка с двойным дном, братья-близнецы, один из которых умственно отсталый, извращенец, бандит, красавчик-дантист со странной улыбкой.

Психологический южнокорейский триллер, после которого вы будете долго размышлять о реальности Ада на Земле. Главную роль сыграл участник поп группы ZE:A Им Щи-ван.





Захватывающий детектив о серийном убийце, орудующем в небольшом городке. Двое полицейских — новенький, богатый сын местной шишки, и бывалый офицер, когда-то проходивший подозреваемым по делу об убийстве. Вместе они займутся поисками маньяка, похищающего девушек и оставляющего на месте преступления лишь их отрезанные пальцы. Главные роли в дораме сыграли Щин Ха-гюн из «Сочувствие господину Месть» и Ё Джин-гу из «Отель «Дель Луна»».





Лента о любви. Это романтическое фэнтези о проклятом много веков назад Демоне Токкэби, который вынужден скитаться по свету пока его не полюбит смертная девушка. Сосед Токкэби — Жнец Смерти, также ищет «пропавшую душу», которая давно должна была умереть, но спаслась. Вот только в процессе оба узнают, что им нужен один и тот же человек — необычная школьница Чжи Ын Так. В главных ролях блистательные Кон Ю, Ким Го-ын и Ли Дон-ук.





История девятихвостого лиса





Фэнтезийная мелодрама с мотивами корейской мифологии и неподражаемым Ли Дон-уком в главной роли. Девятихвостый лис, «кумихо» Ли Ён на протяжении многих лет спасает людей от духов и демонов, но его основная миссия — вновь найти свою возлюбленную, которая может переродиться в любом теле и в любое время на Земле. Наконец, он встречает Нам Джи и становится ее союзником и защитником, пока та ищет своих пропавших родителей.





Каннамская красотка





Легкая поучительная дорама о важности внутренней красоты. Кан Ми Рэ всю школьную жизнь подвергалась издевкам из-за своей внешности. Перед поступлением в университет девушка делает несколько пластических операций и превращается в настоящую красотку. Дело за малым — принять «новую» себя, найти себя настоящую и узнать истинную ценность чужих оценок. Главную роль исполнила Лим Су-хян.





Силачка До Бон-сун





С виду хрупкая девушка на самом деле оказывается потомственной обладательницей суперсилы. Однажды, вмешавшись в разборку бандитов, она знакомится с бизнесменом и становится его телохранителем. Очаровательная комедия с Пак По-ён из «Однажды разрушение постучалось в мою дверь», «Мой призрак», «Мальчик-оборотень» в главной роли.