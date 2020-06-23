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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Dequine представила новый клип
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Сегодня в 11:10

Dequine представила новый клип

Певица Dequine выпустила клип на трек «На Западе». Это первый клип на песню из дебютного альбома labum.

Видео снял казахстанский режиссер Айбат Рахманов. Это уже вторая работа режиссера для Dequine, ранее он снял клип на трек «Убью».

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#новыйклип #dequine #labum
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