Dequine представила новый клип

Певица Dequine выпустила клип на трек «На Западе». Это первый клип на песню из дебютного альбома labum.
Видео снял казахстанский режиссер Айбат Рахманов. Это уже вторая работа режиссера для Dequine, ранее он снял клип на трек «Убью».
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Певица Dequine выпустила клип на трек «На Западе». Это первый клип на песню из дебютного альбома labum.
Видео снял казахстанский режиссер Айбат Рахманов. Это уже вторая работа режиссера для Dequine, ранее он снял клип на трек «Убью».