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Dequine, Bakr и Hiro: новые треки и клипы артистов из Центральной Азии, которые вы могли пропустить
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Сегодня в 11:45

Dequine, Bakr и Hiro: новые треки и клипы артистов из Центральной Азии, которые вы могли пропустить

Собрали новые релизы от музыкантов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана за февраль.


Ayau — t.s.u



Новый сингл от резидента музыкального лейбла «Закрытый клуб». Песню спродюсировал M’Dee.

В видео к песне главными героями стали Ayau и ее друзья. На кадрах запечатлен обычный день из жизни ребят.


abdr. — «Кровожадная»



Долгожданный камбэк от популярного казахстанского певца. Помимо этого, в последний день февраля артист дропает новый альбом.


Rusha — «Возвращайся домой»



Зная предысторию этой работы, начинаешь иначе слушать эту песню. Исполнительница делится пережитыми эмоциями после потери близкого человека.


Merey — «Қайтар Маған»


В день всех влюбленных молодая артистка поделилась новым синглом на казахском языке.


Yenlik — ESEP



Очередной хит от Енлик, который уже всем зашел.


Dequine — «ай ай»



Песня с особенным вайбом, под которую нельзя устоять на месте. Она также быстро стала новым трендом в TikTok.


V $ X V PRiNCE x Витя АК — «На 2 их»



Совместный трек, который получил много теплых комментариев от слушателей.


HIRO — «Врываемся»



Совсем свежий сингл от казахстанского артиста, который точно станет хитом.


Bakr — «Бедный поэт»



Песня с глубоким смыслом от кыргызстанского рэп-исполнителя.


Gulima — Janima



Песня от певицы из Узбекистана. Всего за месяц работа набрала более четырех миллионов просмотров.


Dilafruz Hayitmetova — Qayrilmasang qayrilma



Милая узбекская песня и клип, который по-особенному берет за душу.

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