Dequine, Bakr и Hiro: новые треки и клипы артистов из Центральной Азии, которые вы могли пропустить

Собрали новые релизы от музыкантов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана за февраль.





Ayau — t.s.u

Новый сингл от резидента музыкального лейбла «Закрытый клуб». Песню спродюсировал M’Dee.

В видео к песне главными героями стали Ayau и ее друзья. На кадрах запечатлен обычный день из жизни ребят.





abdr. — «Кровожадная»

Долгожданный камбэк от популярного казахстанского певца. Помимо этого, в последний день февраля артист дропает новый альбом.





Rusha — «Возвращайся домой»

Зная предысторию этой работы, начинаешь иначе слушать эту песню. Исполнительница делится пережитыми эмоциями после потери близкого человека.





Merey — «Қайтар Маған»





В день всех влюбленных молодая артистка поделилась новым синглом на казахском языке.





Yenlik — ESEP

Очередной хит от Енлик, который уже всем зашел.





Dequine — «ай ай»

Песня с особенным вайбом, под которую нельзя устоять на месте. Она также быстро стала новым трендом в TikTok.





V $ X V PRiNCE x Витя АК — «На 2 их»

Совместный трек, который получил много теплых комментариев от слушателей.





HIRO — «Врываемся»

Совсем свежий сингл от казахстанского артиста, который точно станет хитом.





Bakr — «Бедный поэт»

Песня с глубоким смыслом от кыргызстанского рэп-исполнителя.





Gulima — Janima

Песня от певицы из Узбекистана. Всего за месяц работа набрала более четырех миллионов просмотров.





Dilafruz Hayitmetova — Qayrilmasang qayrilma

Милая узбекская песня и клип, который по-особенному берет за душу.