Dequine, Bakr и Hiro: новые треки и клипы артистов из Центральной Азии, которые вы могли пропустить

Собрали новые релизы от музыкантов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана за февраль.
Ayau — t.s.u
Новый сингл от резидента музыкального лейбла «Закрытый клуб». Песню спродюсировал M’Dee.
В видео к песне главными героями стали Ayau и ее друзья. На кадрах запечатлен обычный день из жизни ребят.
abdr. — «Кровожадная»
Долгожданный камбэк от популярного казахстанского певца. Помимо этого, в последний день февраля артист дропает новый альбом.
Rusha — «Возвращайся домой»
Зная предысторию этой работы, начинаешь иначе слушать эту песню. Исполнительница делится пережитыми эмоциями после потери близкого человека.
Merey — «Қайтар Маған»
В день всех влюбленных молодая артистка поделилась новым синглом на казахском языке.
Yenlik — ESEP
Очередной хит от Енлик, который уже всем зашел.
Dequine — «ай ай»
Песня с особенным вайбом, под которую нельзя устоять на месте. Она также быстро стала новым трендом в TikTok.
V $ X V PRiNCE x Витя АК — «На 2 их»
Совместный трек, который получил много теплых комментариев от слушателей.
HIRO — «Врываемся»
Совсем свежий сингл от казахстанского артиста, который точно станет хитом.
Bakr — «Бедный поэт»
Песня с глубоким смыслом от кыргызстанского рэп-исполнителя.
Gulima — Janima
Песня от певицы из Узбекистана. Всего за месяц работа набрала более четырех миллионов просмотров.
Dilafruz Hayitmetova — Qayrilmasang qayrilma
Милая узбекская песня и клип, который по-особенному берет за душу.