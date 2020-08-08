Дэмьен Шазелл снял на iPhone короткометражку про каскадера

Apple выпустила короткометражку «Дублер», которую снял Дэмьен Шазелл, постановщик «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда». На площадке режиссер использовал iPhone 11 Pro, поэтому видеоряд имеет вертикальный формат.

Герой фильма — каскадер, который в начале снимается в сцене падения с башни, а затем магическим образом попадает в старые картины. Мы видим его в декорациях немого кино, вестерна, мюзикла, шпионского фильма и боевика, а несколько эпизодов напоминают сцены из «Искателей» Джона Форда, «На север через северо-запад» Альфреда Хичкока и «Хищника».

Каскадера сыграл Том МакКомас. Он был дублером в сериалах «Агенты «Щ.И.Т.», «Бэтвумен» и «Полиция Чикаго».

Источник: kinopoisk.ru

Источник видео: youtube.com

Источник фотографии: indiewire.com