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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Дэмьен Шазелл снял на iPhone короткометражку про каскадера
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Сегодня в 10:52

Дэмьен Шазелл снял на iPhone короткометражку про каскадера

Apple выпустила короткометражку «Дублер», которую снял Дэмьен Шазелл, постановщик «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда». На площадке режиссер использовал iPhone 11 Pro, поэтому видеоряд имеет вертикальный формат.

Герой фильма — каскадер, который в начале снимается в сцене падения с башни, а затем магическим образом попадает в старые картины. Мы видим его в декорациях немого кино, вестерна, мюзикла, шпионского фильма и боевика, а несколько эпизодов напоминают сцены из «Искателей» Джона Форда, «На север через северо-запад» Альфреда Хичкока и «Хищника».

Каскадера сыграл Том МакКомас. Он был дублером в сериалах «Агенты «Щ.И.Т.», «Бэтвумен» и «Полиция Чикаго».

Источник: kinopoisk.ru

Источник видео: youtube.com

Источник фотографии: indiewire.com

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#iphone #фильм #короткометражки
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