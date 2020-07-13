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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Delivery Club запустил совместную акцию с «ЛитРес» и MyBook
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Сегодня в 10:46

Delivery Club запустил совместную акцию с «ЛитРес» и MyBook

Delivery Club запустил совместную акцию с двумя сервисами электронных и аудиокниг — «ЛитРес» и MyBook.

Партнеры запустили акцию 8 июля. При заказе еды с кодом DBOOK пользователи получат скидку в размере 10% в определенных ресторанах. Кроме того, в течение суток им придет смс-сообщение с промо-кодами от «ЛитРес» и MyBook.

«ЛитРес» предложит пользователям две книги в подарок и скидку в размере 25% на весь ассортимент. MyBook — бесплатный месяц стандартной подписки. Акция действует до 24 июля во всех регионах присутствия Delivery Club.

Delivery Club планирует запускать и другие совместные акции, отметил Белоусов. Однако не уточнил, кто еще станет партнером сервиса.

Источник: rb.ru

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#книги #deliveryclub #mybook
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