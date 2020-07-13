Delivery Club запустил совместную акцию с «ЛитРес» и MyBook

Партнеры запустили акцию 8 июля. При заказе еды с кодом DBOOK пользователи получат скидку в размере 10% в определенных ресторанах. Кроме того, в течение суток им придет смс-сообщение с промо-кодами от «ЛитРес» и MyBook.
«ЛитРес» предложит пользователям две книги в подарок и скидку в размере 25% на весь ассортимент. MyBook — бесплатный месяц стандартной подписки. Акция действует до 24 июля во всех регионах присутствия Delivery Club.
Delivery Club планирует запускать и другие совместные акции, отметил Белоусов. Однако не уточнил, кто еще станет партнером сервиса.
Источник: rb.ru