DeFi, биометрия и face recognition. Какие технологии развивают финтех в Казахстане

2 марта 2023 года в Алматы прошел CFO Summit 2023. Собрали все самое интересное из панельной дискуссии, посвященной Fintech и DeFi.





Азамат Османов, CEO Magnum Cash&Carry





Про сделку с Kaspi.kz и дальнейшее развитие

Недавно Kaspi.kz совершил покупку основной доли — 90% в проекте Magnum E-commerce Kazakhstan. В нашей стратегии развития не лежало решения приостанавливать развитие основного бизнеса в угоду выстрелившему направлению. Поэтому, как только количество заказов в Magnum Go достигло 20 000 в день, мы поняли, что этот продукт надо масштабировать. Сделка с Kaspi.kz позволит нам масштабировать классный сервис на весь Казахстан. Теперь мы развиваем его совместно.

Для нас, как для локомотива и драйвера современной торговли, следующий барьер — замедление развития. Это связано с дефицитом логистической инфраструктуры, которое будет сильно ограничивать развитие современных форматов. Поэтому сейчас мы совместно с партнером — Halyk Bank прорабатываем варианты доступного льготного финансирования для субъектов торговли. Для ритейла критически важно не останавливать развитие.

Rafal Trepka, General Manager Central Asia at Mastercard

О развитии платежных технологий

Мы видим, как быстро развивались бесконтактные платежи в последнее время. Особенно во время пандемии, когда добавился еще и гигиенический фактор. Больше всего их использование заметно на смартфонах. Но есть и другие устройства, через которые в будущем будет проходить оплата.

Постепенно развивается цифровой тенге, которым скоро начнут расплачиваться казахстанцы. Мы видим, как многие компании инвестируют в Web3, дополненную реальность.

Еще один важный тренд — Invisible payments, или «невидимые платежи». Здесь используется биометрия, которая позволит проехаться в такси, не совершая никаких действий для оплаты. Деньги автоматически спишутся с вашего счета. Это не только удобно, но и безопасно.

Пластиковые карты постепенно пропадают из использования, но они все еще нужны для многих. Mastercard убирает карты с рынка, внедряет цифровые решения. Сначала виртуальная карта, а после и токенизированная.

В прошлом году в Казахстане прошла первая криптофиатная операция, в которой участвовал Mastercard. Благодаря МФЦА создана регуляторная «песочница». Поэтому есть перспективы развития этой технологии. Еще один популярный тренд — обмен кэшбека или баллов лояльности на криптовалюту, с помощью которой можно расплачиваться. ​

При этом нужно соблюдать открытость процессов, их прозрачность. Mastercard приобретает разные компании, последняя из которых имеет большой опыт в криптовалютной сфере. Она будет помогать нам в развитии этих технологий.

Вячеслав Асриян, руководитель стратегических финансов в сервисах такси «Яндекс Такси» и «Яндекс Доставка»

О «Яндекс Такси» в Казахстане и сотрудничестве с банками

Казахстан — наш самый большой рынок после российского. В «Яндекс Такси» более 3 000 000 активных пользователей. Водителей, которые делают хотя бы один заказ в месяц, — более 200 000. Показываем стабильно высокие темпы роста, несмотря на трудности.

Ключевая сложность на всех рынках, включая Казахстан, — рост стоимости автомобилей, что вызывает снижение заработка водителей. Для решения этой проблемы мы прорабатываем разные варианты для предоставления финансовых продуктов. Например, сотрудничество с банком. Банк делится с нами методикой скоринга — оценки финансовых возможностей клиента. На разрешенных данных мы проводим пре-скоринг, в результате которого наш водитель может сразу понять, на что он может рассчитывать, а затем бесшовно перейти в приложение банка.

Официальная инфляция в Казахстане — 20%. Несмотря на это, рост стоимости поездки в «Яндекс Такси» вырос в Астане всего на 5%. В Алматы эта цифра выше, но все еще ниже, чем цифра инфляции. Это достигается за счет того, что у нас есть механизм мотивации партнеров с помощью разных инструментов, в том числе путем инвестирования части комиссии обратно в сервис.

Алибек Наримбаев, основатель Biometric

О возможностях биометрии и создании магазинов без кассиров

Возможность создания магазинов без кассиров технически имеется. Но в такого рода местах больше работает компьютерное зрение, не face recognition. Важнее настроить датчики, которые будут определять, что взял клиент, положил ли он это в корзину или поставил на место. А технологии для касс самообслуживания уже сегодня развиты на высоком уровне.

Сегодня технологии биометрии активно развиваются. Ресурс Juniper Research прогнозирует, что в течение пяти лет каждый шестой человек будет использовать face recognition для разных операций.

Биометрия — это инструмент выхода в онлайн: сервисы вроде Magnum Go, где важно определить, какой клиент зашел и как его дальше обслужить.