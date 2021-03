Звукозаписывающая студия Death Row Records переиздаст на кассетах альбомы Тупака, Снуп Догга и Dr. Dre.

Death Row выпустит два альбома Тупака All Eyez On Me и The Don Killuminati (7 Day Theory), который он записал под псевдонимом Makaveli. На кассетах также выйдут The Chronic Дре и Doggystyle Снуп Догга.

Релиз состоится 20 апреля. Таким образом студия отметит 30-летие своей истории. Лейбл был официально основан 25 февраля 1992 года.

Источник: daily.afisha.ru