DC Films работает над сольным фильмом о Черной канарейке из «Хищных птиц»





Кинолента станет спин-оффом «Хищных птиц», в котором появлялись известные персонажи Харли Квинн, Охотница и Кассандра Кейн. Детали сюжета пока не раскрываются.





Роль супергероини исполнит Джерни Смоллетт из «Страны Лавкрафта», а сценарий напишет ее коллега по сериалу Миша Грин. Продюсером выступит Сью Кролл.





Фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max, но когда это случится, пока также неизвестно.





Warner Bros. и DC Films приступили к производству фильма «Черная канарейка» для HBO Max.