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DC Films работает над сольным фильмом о Черной канарейке из «Хищных птиц»
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Сегодня в 11:11

DC Films работает над сольным фильмом о Черной канарейке из «Хищных птиц»

Warner Bros. и DC Films приступили к производству фильма «Черная канарейка» для HBO Max.

Кинолента станет спин-оффом «Хищных птиц», в котором появлялись известные персонажи Харли Квинн, Охотница и Кассандра Кейн. Детали сюжета пока не раскрываются.

Роль супергероини исполнит Джерни Смоллетт из «Страны Лавкрафта», а сценарий напишет ее коллега по сериалу Миша Грин. Продюсером выступит Сью Кролл.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max, но когда это случится, пока также неизвестно.

Источник: daily.afisha.ru

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#фильм #dc #hbomax #чернаяканарейка
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