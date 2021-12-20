Данияр Елеусинов стал чемпионом мира — пятым из казахстанцев в истории

В Нур-Султане завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе между казахстанцем Данияром Елеусиновым и аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао.

С первых минут Елеусинов занял центр ринга и действовал первым номером. Во втором раунде казахстанец дважды отправил оппонента в нокдаун, однако Леао сумел подняться и продолжить. В следующей трехминутке аргентинец вновь оказался на канвасе.

Несмотря на это, бой прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Елеусинову, который и стал новым чемпионом мира по версии IBO в полусреднем весе.

Таким образом, Елеусинов стал пятым казахстанцем в истории, кому удалось примерить чемпионский пояс. Ранее это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов.

Источник: tengrinews.kz