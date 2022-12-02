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Даниил Брод о том, как появилась группа Pompeya и чем уникальны современные молодые музыканты
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Сегодня в 19:45

Даниил Брод о том, как появилась группа Pompeya и чем уникальны современные молодые музыканты

Познакомились с группой Pompeya и узнали, как появилась группа, в чем миссия и идея творчества участников, и что их вдохновляет на творчество.

Даниил Брод, вокалист группы Pompeya, @pompeyamusic

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Как все началось

Мы начали импровизировать в 2006 году. Однако первый альбом сделали только спустя 5 лет, в 2011 году. С этого момента можно отсчитывать историю группы, как ее знают люди.

В прошлом году нашему дебютному альбому Tropical исполнилось 10 лет. А самую известную песню с этого альбома: «90», вы наверняка слышали.

О творчестве

Идея нашего творчества в том, чтобы аккумулировать в себе хорошую поп-музыку прошлых лет и выдавать что-то свое на этой основе. Поэтому мы одинаково любим и диско 70-х, и новую волну 80-х, и все, что между и чуть чуть после. Я люблю New Order 90-х годов.

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Наверняка, мы отличаемся от других артистов, но это лучше оценивать со стороны. Мне гораздо интереснее находить сходство с чужой музыкой. Если наш трек «что-то напоминает», это всегда хорошо. Надо балансировать между самобытностью и узнаваемостью.

Создание музыки — это как отдельная функция в себе

В первую очередь, нас вдохновляет процесс. Создание музыки — это как отдельная функция в себе. За многие годы у нас скопилось столько материала. Часто бывает, что старый набросок может вдохновить на новую песню.

Прослушивание хорошей музыки тоже никогда не надоедает. Музыка вдохновляет и лечит душу. Ее функцию трудно переоценить!

О слушателях

Мы одинаково ценим тех, кто слушает нас давно, и тех, кто открыл Pompeya для себе только сейчас. Раньше мы могли бы сказать, что нас слушают «хипстеры» или indie kids. Теперь уже трудно описать наших слушателей одним общим термином. Они разные. И это хорошо!

О современных артистах

Сегодня артистам в домашних условиях доступны практически любые средства для производства музыки. Я не знаю, как давно началась эпоха «продюсирования в спальне», но похоже, что это одно из главных достижений — доступность процесса. Не обязательно тратить десятки тысяч долларов на запись альбома.

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Мы знаем талантливых музыкантов из Казахстана. Можно отметить тех, кто на виду: Dequine, Zoloto, МЧТ. Это замечательные артисты. Zoloto за последние несколько лет стал хорошо собирать аудиторию в России. Он со своей гитарой чем-то напоминает молодого Агутина.

О планах

Мы работаем над новым материалом. В будущем году будет новый ЕР и, возможно, альбом.

А в ближайшее время мы выступим в Казахстане на музыкальном фестивале Sunset в качестве хедлайнеров. Фестиваль пройдет 11 декабря в Алматы в Event space FORUM.

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#фестиваль #арт #музыка #музыкант #pompeya
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