Дана Уайт допустил участие Армана Царукяна в турнире UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт согласился с мнением большинства фанатов в том, что руководство североамериканской организации поступало несправедливо в отношении первого номера рейтинга UFC в легком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна, не дав тому возможность бороться за титул временного чемпиона UFC в категории до 70 килограммов.

На пресс-конференции после турнира UFC 324 Дана Уайт сообщил о том, что спортсмен возможно может быть допущен на турнире UFC в Белом доме.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.

Источник: championat.ru

Фото: championat.ru