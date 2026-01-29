Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Дана Уайт допустил участие Армана Царукяна в турнире UFC в Белом доме
Новости Центральной Азии и мира

26.01.2026

Дана Уайт допустил участие Армана Царукяна в турнире UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт согласился с мнением большинства фанатов в том, что руководство североамериканской организации поступало несправедливо в отношении первого номера рейтинга UFC в легком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна, не дав тому возможность бороться за титул временного чемпиона UFC в категории до 70 килограммов.

На пресс-конференции после турнира UFC 324 Дана Уайт сообщил о том, что спортсмен возможно может быть допущен на турнире UFC в Белом доме.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.

Источник: championat.ru

Фото: championat.ru

#спорт #турнир #ufc
