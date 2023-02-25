Daft Punk переиздадут альбом Random Access Memories

Daft Punk переиздадут свой четвертый и последний альбом Random Access Memories в честь его десятилетия.

Релиз обновленного альбома запланирован на 12 мая. В нем будет девять новых треков и 35 минут неизданной музыки, включая демозаписи и ауттейки со звукозаписывающих сессий. Переиздание будет доступно в нескольких форматах, включая CD, пластинку и стриминги.

После первого релиза Random Access Memories завоевал пять трофеев на церемонии «Грэмми» в 2014 году в номинациях «Альбом года», «Лучший электронный/танцевальный альбом» и «Лучший инжиниринг альбома, не классического».

Источник: daily.afisha.ru