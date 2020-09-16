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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Curltai — нейтральная зона творчества, где можно найти новые таланты
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16.09.2019

Curltai — нейтральная зона творчества, где можно найти новые таланты

Азиз Хасанов, 36 лет, родной город — Бишкек, продюсер проекта Curltai, @curltai, директор студии Antares

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О проекте

Бишкек — маленький город, где все друг друга знают, и мы с ребятами решили начать этот проект с друзьями. Идея проекта Curltai зародилась благодаря людям, которые неравнодушны к творчеству, ценят хорошую картинку и качественный звук, те, кому нравятся необычные форматы и готов экспериментировать.

Curltai — нейтральная зона творчества как для профессионалов, так и для новичков. Площадка объединяет несколько форматов: live, концерты, стримы, документальные фильмы. Мы хотим развивать новые форматы, которые нравятся нашей творческой группе, и двигаться дальше.


Нам год, и за это время наш канал на YouTube развивается органически и без промо. На канале больше 60 роликов и общее количество просмотров восемь миллионов. Instagram, Facebook и VK для нас вспомогательные площадки.

О команде

В Бишкеке у нас студия, которая занимается созданием креатива и продакшна, и мы сдаем профессиональное оборудование в аренду.


Если говорить о Curltai, то в команде нас больше 20 человек, это и исполнители, и люди, которые поддержали нас в самом начале. Мы обсуждаем с ними проекты, которые нам присылают в Instagram, и все решения принимаются этой группой — кого берем, а кого нет.

О форматах

Live на фоне — это самое популярное направление в нашем проекте на сегодняшний день. Мы отбираем понравившиеся песни, затем начинаем вести переговоры и записываем трек.


Также у нас есть документальный формат и формат интервью, где мы беседуем с интересными личностями. В будущем мы хотим делать концерты.

Преимущественно весь контент у нас на русском языке, но есть и на кыргызском, также просят переводить на английский. Мы перевели уже несколько роликов и будем активно это делать и дальше, чтобы нас понимала англоговорящая аудитория и мы выходили за пределы страны.

О реализации

Участие артистов бесплатное и добровольное. На сегодняшний день мы вкладываем свои средства и не зарабатываем. У нас были гости из Казахстана, которые приезжали за свой счет записаться, потому что захотели поддержать проект.

Мы даем артистам возможность заявить о себе в новом формате, предоставляем площадку, аналогов которой нет в Кыргызстане, артистам разного жанра. Мы открыты любому исполнителю, если ему нравится наш формат или если он нам подходит.


Для дальнейшего развития необходима поддержка инвесторов, и сейчас мы ведем переговоры с несколькими из них. Благодаря инвестициям мы сможем планировать записи и выпуски. Потому что сейчас мы снимаем, когда оборудование и ребята свободны. Надеюсь, наш проект скоро станет приносить доход, и мы будем достойно оплачивать труд тех, кто в этом участвует.

Пока мы не знаем, к чему это приведет, но все участники движения чувствуют, что это будет что-то интересное для мира культуры Кыргызстана.

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#кыргызстан #бишкек #музыка #curltai #лайвы
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