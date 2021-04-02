Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
coursera-dobilas-maksimal-noy-ceny-akcii-v-hode-ipo
Coursera добилась максимальной цены акции в ходе IPO
88
/
/

Сегодня в 11:08

Coursera добилась максимальной цены акции в ходе IPO

Американская образовательная платформа Coursera провела первичное размещение акций 30 марта. В ходе IPO цена одной бумаги составила 33 $, что является верхней границей заявленного ранее диапазона 30-33 $ за акцию.

По итогам размещения компания оценена в 4,3 млрд $.

Если также учесть опционы на акции для сотрудников и акции с ограниченным доступом, капитализация Coursera составит более 5,4 млрд $.

Всего инвесторы приобрели 15,73 млн акций. Это равняется доле в 12,1% капитала компании. Из них 14,66 млн акций — это новый выпуск и 1,07 млн — акции, принадлежавшие существующим акционерам. Общий объем размещения составил 519 млн $.

Андеррайтерами IPO выступили 13 финансовых организаций. Среди них — Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS. Они получили опцион на 2,36 млн акций. Если банки исполнят опцион, то число акций в свободном обращении увеличится до 18,09 млн.

Полученные средства Coursera намерена направить на пополнение оборотного капитала, маркетинг, исследования, капитальные и административные затраты. Например, на зарплату сотрудникам, число которых за 2020 год выросло с 512 до 779 человек.

Помимо этого, компания планирует приобрести дополнительные бизнесы, услуги или технологии.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #деньги #акции #coursera #ipo
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Конкурс среди молодых ученых Азии для участия в Конклаве в Индии
548
Выступление солистов Astana Ballet в прямом эфире
538
Спектакль «Бесконечное начало» с Игорем Лифановым состоится в Астане
997