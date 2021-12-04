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Coldplay выпустили лайв-альбом Infinity Station Sessions
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Сегодня в 10:30

Coldplay выпустили лайв-альбом Infinity Station Sessions

Британская группа Coldplay выпустила концертный мини-альбом Infinity Station Sessions.

Выбор только одной цифровой площадки обусловлен тем, что пластинка вышла в рамках серии эксклюзивных рождественских релизов «От Apple Music с любовью».

На EP Infinity Station Sessions попало пять треков, в том числе Higher Power, People of the Pride и Coloratura.


Треки из Infinity Station Sessions — это не новые записи, а концертные версии синглов из последнего студийного альбома Coldplay Music Of The Spheres.

Источник: daily.afisha.ru

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