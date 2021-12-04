Coldplay выпустили лайв-альбом Infinity Station Sessions

Британская группа Coldplay выпустила концертный мини-альбом Infinity Station Sessions.

Выбор только одной цифровой площадки обусловлен тем, что пластинка вышла в рамках серии эксклюзивных рождественских релизов «От Apple Music с любовью».

На EP Infinity Station Sessions попало пять треков, в том числе Higher Power, People of the Pride и Coloratura.





Треки из Infinity Station Sessions — это не новые записи, а концертные версии синглов из последнего студийного альбома Coldplay Music Of The Spheres.



Источник: daily.afisha.ru