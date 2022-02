Британская рок-группа Coldplay выпустила клип на совместный трек с Селеной Гомес под названием Let Somebody Go.

Ролик снял режиссер Дейв Майерс, снимавший клип на другой сингл My Universe.

Let Somebody Go вошел в прошлогодний альбом коллектива Music of the Spheres.

Источник: daily.afisha.ru