Coldplay и BTS выпустили совместный трек My Universe. Он войдет в новый альбом британских рокеров Music of the Spheres, релиз которого намечен на 15 октября.

Авторами трека выступили музыканты обеих групп. Его текст написан на английском и корейском. Продюсировал сингл Макс Мартин, работавший над хитами Бритни Спирс, Арианы Гранде, The Weeknd и других звезд.

Источник: daily.afisha.ru