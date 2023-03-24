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Coca-Cola запустила конкурс для художников по созданию рисунков с DALL-E и ChatGPT-4
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Главный

Сегодня в 09:57

Coca-Cola запустила конкурс для художников по созданию рисунков с DALL-E и ChatGPT-4

Coca-Cola объявила о запуске конкурса Create Real Magic, в рамках которого художники из разных стран могут создать картинки и плакаты на специальной платформе с использованием искусственного интеллекта. Изображения должны быть посвящены компании и ее истории.

Конкурсанты могут использовать DALL-E 2 и GPT-4 — обе разработаны OpenAI. Присылать результаты нужно до 31 марта.

Работы победителей появятся на рекламных экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке и на площади Пикадилли в Лондоне. 30 художников также поедут в штаб-квартиру Coca-Cola в Атланте, где посетят трехдневный семинар Real Magic Creative Academy и поработают над контентом для компании.

Источник: daily.afisha.ru

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