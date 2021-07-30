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Coca-Cola представит собственные NFT на маркетплейсе OpenSea
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Сегодня в 10:41

Coca-Cola представит собственные NFT на маркетплейсе OpenSea

30 июня начнутся продажи невзаимозаменяемых токенов от Coca-Cola. Компания представит коллекцию к Международному дню дружбы, покупатели NFT получат доступ к «ларцам дружбы», из которого могут выпасть коллекционные виртуальные предметы.

Американская компания Coca-Cola решила устроить благотворительную акцию к Международному дню дружбы и продать виртуальные «ларцы дружбы» (ящик в виде автоматов с газировкой). Из этих «ларцов» могут выпасть NFT в случайном порядке. Помимо этого представители Coca-Cola собираются наградить всех покупателей дополнительными подарками. Все доходы от продаж NFT компания направит спортивной благотворительной организации Special Olympics International.

Продажа невзаимозаменяемых токенов пройдет на маркетплейсе OpenSea 30 июля, а закончится 2 августа.

Источник: incrussia.ru

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#благотворительность #cocacola #nft #деньдружбы
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