Coachella продаст пожизненные абонементы на фестиваль в виде NFT

Coachella выставит на аукцион коллекцию из десяти NFT под названием Coachella Keys Collection, которая предоставит владельцам пожизненные абонементы на фестиваль. Кроме ежегодных билетов, владельцы NFT получат «постоянный доступ к виртуальному опыту, созданному Coachella».

Покупка NFT также включают специальные привилегии на фестивале 2022 года, например билеты в первый ряд и ужин от «знаменитого шеф-повара». Если NFT будут перепроданы, Coachella, фотографы, художники-инсталляторы и дизайнеры смогут получить роялти.

В дополнение Coachella продаст тысячу NFT по $180, которые позволят покупателям получить физическую фотокнигу Coachella. Компания также продаст 10 000 NFT «любимыми фанатами фестивальных фотографий и никогда ранее не звучавших саундскейпов» по $60 за штуку.

Источник: incrussia.ru