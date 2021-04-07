Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
clubhouse-zapustila-pryamye-platezhi-chtoby-kreatory-i-spikery-mogli-zarabatyvat
Clubhouse запустила прямые платежи, чтобы креаторы и спикеры могли зарабатывать
82
/
/

Сегодня в 10:20

Clubhouse запустила прямые платежи, чтобы креаторы и спикеры могли зарабатывать

Clubhouse разрешила пользователям отправлять донаты любимым авторам шоу и спикерам.

Пользователь может отправить платеж в Clubhouse, перейдя в профиль автора, которого хочет поддержать. Если у него подключена функция Payments, пользователь сможет нажать кнопку «Отправить деньги» внизу экрана и ввести необходимую сумму. При первой попытке перевести деньги Clubhouse попросит добавить в приложение кредитную или дебетовую карту.

Сооснователь Clubhouse Пол Дэвисон объяснил, что стартап хочет сосредоточиться на прямой монетизации авторов, а не на рекламе.

Отправлять донаты могут все пользователи соцсети, но получать их изначально будет только небольшая тестовая группа.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#блогер #заработок #социальныесети #clubhouse #донаты
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Акселератор Astana Hub теперь пройдет в онлайн-режиме
483
Высшая школа экономики опубликовала более ста лекций в открытом доступе
1045
Какие голливудские мультфильмы покажут на казахском языке в 2018 году
1521