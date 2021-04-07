Clubhouse запустила прямые платежи, чтобы креаторы и спикеры могли зарабатывать

Clubhouse разрешила пользователям отправлять донаты любимым авторам шоу и спикерам.

Пользователь может отправить платеж в Clubhouse, перейдя в профиль автора, которого хочет поддержать. Если у него подключена функция Payments, пользователь сможет нажать кнопку «Отправить деньги» внизу экрана и ввести необходимую сумму. При первой попытке перевести деньги Clubhouse попросит добавить в приложение кредитную или дебетовую карту.

Сооснователь Clubhouse Пол Дэвисон объяснил, что стартап хочет сосредоточиться на прямой монетизации авторов, а не на рекламе.

Отправлять донаты могут все пользователи соцсети, но получать их изначально будет только небольшая тестовая группа.

Источник: incrussia.ru