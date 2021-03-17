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Clubhouse запускает программу, которая поможет заработать на эфирах
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Сегодня в 12:13

Clubhouse запускает программу, которая поможет заработать на эфирах

Генеральный директор голосовой соцсети Clubhouse Пол Дэвисон объявил о новой программе монетизации Clubhouse Creator First. Ее запуск приурочен к первой годовщине компании — 17 марта.

Теперь приложение будет помогать начинающим креаторам собирать свою аудиторию, налаживать контакт с брендами, а также предоставит ресурсы, с помощью которых пользователи смогут заработать на своих эфирах.

Поучаствовать в программе смогут только 20 создателей контента. Заявки принимаются до 31 марта.

Источник: daily.afisha.ru

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