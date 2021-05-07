Clubhousе поддержит 50 начинающих авторов и выделит на создание каждого шоу по 5000 долларов

Clubhouse профинансирует создание 50 шоу, созданных на платформе голосовой соцсети. Каждый участник программы будет получать по 5000 долларов, в течение трех месяцев, а также оборудование и творческую поддержку.

Программа затрагивает абсолютно разных авторов: от спикеров, обсуждающих культуру причесок, до игрового шоу про знакомства. Цель состоит в том, чтобы помочь разработать и пилотировать каждое шоу в течение следующих трех месяцев. Если они начнут расти, есть вероятность, что Clubhouse подпишет с некоторыми из них долгосрочную сделку.

В аудиосоцсети не планируют таким образом присваивать себе авторство и брать контроль над творческим процессом, а лишь хотят: «помочь раскрыть творческий потенциал креаторов».

Источник: daily.afisha.ru