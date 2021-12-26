Clubhouse, Манижа и «просто повезло»: чем запомнился 2021 год в интернете

В уходящем году было много забавных ситуаций и мемов. Собрали самые яркие вирусные тренды и ролики.





«На расслабоне, на чиле»





Одна из самых популярных фраз Джигана была сказана им во время прямого эфира в Instagram. Словами: «Пока на чиле, на расслабоне», рэпер описал большое количество свободного времени до боя с Александром Емельяненко.

Фраза быстро завирусилась, под нее начали снимать TikTok, делать нарезки и придумывать мемы. Сам Джиган тоже не растерялся и вскоре выпустил целый трек, в котором приняли участие Егор Крид, Тимати, Гуф, The Limba, blagowhite, OG Buda и SODA LUV.





Симпл-Димпл или Поп-ит









Pop It и Simple Dimple — антистресс-игрушки, которые стали популярны весной этого года в TikTok. Многим было сложно разобраться с новыми названиями и понять их различия. Так и появились ставшие знаменитыми мемы на тему: «Если ты не знаешь, что это, тебе пора на пенсию».

Объясняем для тех, кто все еще не разобрался.

Симпл-Димпл обычно небольшой, состоит из нескольких пузырьков разного размера и его удобно носить в кармане.

Поп-ит размером побольше, насчитывает около 30 «ямок» одного размера.





Взлет и падение Clubhouse





Впервые социальная сеть, основанная на голосовом общении, была запущена в апреле 2020 года на iOS. В СНГ Clubhouse стал популярным в начале 2021 года, в феврале количество его загрузок превысило десять миллионов. Секретом его успеха называют «элитарность» — для входа требовалось приглашение от другого пользователя. А еще на площадке можно было послушать знаменитостей, например, Илона Маска или Марка Цукерберга.

Хотя Clubhouse и собрал большую аудиторию, удержать ее он не смог. Большая часть известных людей ушла, а эксклюзивность, которая помогла в начале, не способствовала росту. Вероятнее всего сервисом продолжит пользоваться лояльная аудитория, но попадания в тренды ждать не стоит.





Манижа на «Евровидении»





В первом полуфинале конкурса «Евровидение-2021» российская певица Манижа выступала с песней Russian Woman. Перформанс не только позволил ей выйти в финал, но и стал самым популярным среди записей конкурсантов на YouTube. Только за одну ночь ролик набрал больше миллиона просмотров.

В финале певица набрала 204 балла и заняла девятое место.





Squid Game





Корейский сериал «Игра в кальмара» стал настоящей интернет-сенсацией. За короткое время он стал самым просматриваемым сериалом в истории стримингового сервиса Netflix.



Сюжет рассказывает о 456 участниках, которые борются в смертельных играх за приз в 46,5 миллиардов вон. Ради победы и выживания они готовы обманывать и предавать.

Одной из главных особенностей сериала стали декорации и костюмы надсмотрщиков. Ярко розовые комбинезоны — самый популярный «лук» этого года на Хэллоуин. Сами игры тоже привлекли не мало внимания. Чего стоят только сахарные соты, из которых участники должны были вырезать фигуру. Это пытались сделать миллионы людей по всему миру, попутно снимая ролики в TikTok.





Альбом Donda и аутфит Ким Кардашьян





Десятый сольный альбом Канье Уэста, который, кстати, сменил имя на Йе, переносился несколько раз, но все же был выпущен 29 августа. Его хронометраж, почти два часа.

На одном из анонсов будущего альбома, который проходил 26 августа, появилась таинственная фигура в платье невесты, похожая на Ким Кардашьян, бывшую жену рэпера.

Актриса и фотомодель удивила мир еще раз на фестивале Met Gala, куда пришла в абсолютно черном костюме. Наряд быстро стал мемом. Некоторым он напоминал Дементора из вселенной «Гарри Поттера», а другие шутили, что «персонаж еще не разблокирован».





Адель и цифра «30»





1 октября 2021 года по всему миру начали появляться многочисленные световые проекции и рекламные щиты с номером «30»: на крупных памятниках — Букингемском дворце, Эйфелевой башне, Колизее и Лувре. Фанаты быстро связали это с названием нового альбома Адель.

Первый за шесть лет сингл британской певицы вышел 15 октября. А 19 ноября мир увидел полный альбом. Фанаты не ошиблись — он действительно назывался «30». За короткое время, Адель вышла на первые места в мировых чартах, получила миллионы прослушиваний и была номинирована на People's Choice Awards.





Бендер и Степан









Кот Бендер живет в Австралии, ему уже 13 лет. У него проблемы с лишним весом, а поэтому диета строго ограничена. Часто он просит добавки, мяукая и кивая головой. Один из роликов с таким требованием завирусился в TikTok и быстро стал основой для многих мемов. С его помощью обычно показывают тех, кто долго и настойчиво что-то просит.

Степан родом из Харькова. В отличие от Бендера он спокойно сидит в кадре с разными напитками и максимально скучающим выражением мордочки. В этом году к коту Степану пришла огромная популярность. Для начала его в своем Instagram-аккаунте опубликовала Бритни Спирс, а затем бренд Valentino заказал рекламу сумки. Недавно количество подписчиков на его TikTok-странице превысило миллион.





«Вы продоете рыбов?»









Котов много не бывает, особенно когда это касается мемов. Летом в интернете распространилась картинка с несколькими представителями кошачьих, которые смотрят на разложенную рыбу. Само фото довольно старое, но вирусным его сделал такой диалог:

— Вы продоете рыбов?

— Нет просто показываю.

— Красивое…

А как вы понимаете смысл этих слов?





Не лучшая форма Уилла Смита





В мае Уилл Смит выложил на странице в Instagram неотретушированное фото. Там пополневший актер стоит в расстегнутой спортивной куртке. Подписал он его так: «Буду с вами честен, я в худшей в жизни форме».



Уилл показал, что даже голливудские герои иногда могут быть не в лучшем состоянии и получил много поддержки не только от фанатов, но и от многих знаменитостей.

Стоит отметить, что уже через три недели актер выложил ролик, где усиленно занимается, чтобы убрать лишние килограммы.





«В моменте»





Совместный трек Эльдара Джарахова и Markul «Я в моменте» вышел в июне. Буквально за несколько дней первая версия ролика с текстом песни набрала больше десяти миллионов просмотров на YouTube, а сам сингл занял первые строчки популярных музыкальных платформ.

Заглавную фразу: «Я в моменте», быстро растащили на мемы и ироничные тиктоки.





«Ловко ты это придумал»





Помните мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 2006 года? В одной из сцен богатырь хвалит гонца Елисея за сообразительность словами: «Слушай, а ловко ты это придумал!».

Спустя 15 лет фраза Добрыни стала настоящим феноменом — мем можно встретить в TikTok, YouTube, Instagram и других социальных сетях.





«Простое везение»









В этом году Иманбек получил «Грэмми» за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN. В социальных сетях бурно реагировали на эту тему, многие поздравляли музыканта и желали успехов. Но больше всего казахстанцам запомнилось высказывание Розы Рымбаевой: «Во-первых, это удача просто. Вовремя оказаться в нужном месте, в нужный час. Ему просто повезло».

Фраза быстро разлетелась на мемы: «везло» профессиональным актерам и даже спортсменам.





Популярные песни в TikTok









TikTok назвал по пять самых популярных песен, с которыми снимали видео в России и мире в 2021 году.

Чаще всего пользователи из России публиковали видео с этими треками:

1. Kostromin — «Моя голова винтом»

2. Гербер — «Уляля»

3. Konfuz — «Ратата»

4. Cheese People — «Wake Up!»

5. Rakhim — «Синий Ламборгини».

Мировая пятерка видео выглядит следующим образом:

1. Masked Wolf — Astronaut in the Ocea

2. Måneskin — Beggin

3. Popp Hunna — Adderall

4. ElyOtto — SugarCrash!

5. The Kid Laroi и Джастин Бибер — Stay.