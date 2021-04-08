Clubhouse готовит новый раунд для инвесторов

Clubhouse начал переговоры о новом раунде инвестиций. Оценка стоимости компании может достичь 4 млрд $ — это в 4 раза больше, чем в январе.

На данный момент неясно, какое количество средств планирует привлечь Clubhouse и какие инвесторы примут участие в раунде.

Одним из главных инвесторов приложения является венчурный фонд Andreessen Horowitz. До последнего на данный момент раунда инвестиций в январе фонд оценивал материнскую компанию Clubhouse Alpha Exploration Co. в 100 млн долларов; во время январских инвестиций компанию оценили в 1 млрд $.

Тем временем сам Clubhouse продолжает совершенствоваться: вчера было объявлено о грядущем появлении в приложении сервиса Payments — он обеспечит отправку донатов любимым модераторам и спикерам.

Источник: rb.ru