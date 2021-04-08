Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
clubhouse-gotovit-novyy-raund-dlya-investorov
Clubhouse готовит новый раунд для инвесторов
44
/
/

Сегодня в 10:27

Clubhouse готовит новый раунд для инвесторов

Clubhouse начал переговоры о новом раунде инвестиций. Оценка стоимости компании может достичь 4 млрд $ — это в 4 раза больше, чем в январе.

На данный момент неясно, какое количество средств планирует привлечь Clubhouse и какие инвесторы примут участие в раунде.

Одним из главных инвесторов приложения является венчурный фонд Andreessen Horowitz. До последнего на данный момент раунда инвестиций в январе фонд оценивал материнскую компанию Clubhouse Alpha Exploration Co. в 100 млн долларов; во время январских инвестиций компанию оценили в 1 млрд $.

Тем временем сам Clubhouse продолжает совершенствоваться: вчера было объявлено о грядущем появлении в приложении сервиса Payments — он обеспечит отправку донатов любимым модераторам и спикерам.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #инвестиции #деньги #инвесторы #clubhouse
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Россия начнет возобновлять международные полеты с 15 июля
480
Бесконтактный способ оплаты в супермаркетах SMALL
679
«Черта, половина жизни»: Баста выпустил альбом «Баста 40»
611