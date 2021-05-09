Citroën представила компактный грузовой электромобиль для служб доставки и другого бизнеса

My Ami Cargo — грузовая версия электромобиля Ami, о старте продаж которого автопроизводитель рассказал в феврале 2020 года. Модель предназначена «для профессионалов»: служб доставки, небольших ритейлеров и индивидуальных предпринимателей, кемпингов, сервисных компаний и других.

Одноместная модель получила 400 литров пространства для перевозки груза массой до 140 кг. Вместо пассажирского сиденья в салоне расположен модульный д компания также предлагает дополнительные аксессуары вроде сетки для удержания груза.

Размеры машины — 2,41 метр в длину, 1,39 метр в ширину и 1,52 метр в высоту. Электромобиль полностью заряжается от обычной розетки 220 Вт за три д утверждают в Citroën. Запас хода — 75 км, максимальная скорость — 45 км/ч.

Старт продаж запланирован на июнь 2021 года во Франции, уточняет издание Whatcar. Цена My Ami Cargo начинается с €6490.

Источник: vc.ru