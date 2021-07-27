«Чтобы изменить компанию, надо меняться самому», — Айдын Рахимбаев о том, что помогает быть успешным

«В тот день, когда вы промолчите из страха обидеть начальника, вам придется уволиться из нашей компании. Мы наняли вас ради вашего мнения», — Рид Хастингс основатель Netflix.

Мы с коллегами поработали по крутой книге «Никаких Правил. Уникальная культура Netflix» в нашем корпоративном университете. Сначала все топ-50 руководителей BI Group прочитали ее, а сегодня на сессии побурлили, что самое лучшее можно взять из уникальной корпоративной культуры Netflix, и какие изменения мы сможем внести в нашу собственную систему управления.





Мы это делаем практически каждый год. Берем что-то новое из быстро меняющегося мира успешных корпораций и точим пилу, равняемся на мировых лидеров. Потому что именно эти инсайты, о которых они пишут, делают их лидерами. Весь секрет успеха — быть готовыми к изменениям в лучшую сторону.

В этот раз книга Netflix опять перевернула нам мозг. В группах поработали как руководители наших совершенно разных подразделений, так и креативная продвинутая молодежь. Именно такой микс и нужен для принятия правильных решений, чтобы потом эти решения вместе исполнять.

Настоятельно рекомендую эту книгу. Именно корпоративная культура делает подобные компании сильнее. Конструктивная критика, когда любой из подчиненных свободно выражает свое мнение, принцип оплаты, таланты и звезды, инновации, доверие и другое.

Так же понравилась мысль: «Про успехи шепотом, про неудачи — во весь голос».





До сих пор мы равнялись на компании с семейной корпоративной культурой. Но новая парадигма Netflix: компания — это спортивная команда высшей лиги. Потому что брат брата из семьи не уволит и не раскритикует, особенно «старшего», тем более по нашим восточным традициям. В спортивной же команде все стремятся быть лучшими, а слабые зануды, вредные пессимисты, вечно отстающие двоечники — уходят.

Твоя семья — дома, а на работе должна быть спортивная команда, работающая на результат и гордящаяся своими успехами. И многое другое.

Что интересно, я сам, конечно, воспитан уважать старших и лишний раз промолчать, даже если они не правы. Но это сильно вредит, когда касается дела, как написано в книге. Годами молодежь не может возразить старшему по возрасту или по рангу, хотя и Facebook, и Google, и многие другие были созданы молодежью, которая оказалась права. Поэтому под впечатлением от книги ребята тут же и по мне проехались. Чтобы изменить компанию, надо меняться самому.

Источник: Facebook Айдына Рахимбаева.