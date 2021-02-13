Что значит: «Кызга кырк үйдөн колдоо», и зачем кыргызстанки приходят на девичники

Арзайым Рыскулова, 30 лет, Бишкек, основатель проекта «Девичник Ош», сооснователь магазина корейской косметики Nature Republic в г. Ош, фотограф







Как все началось









Я окончила МГИМО и пять лет поработала по профессии в МИДе Кыргызстана, но потом ушла, потому что поняла, что хочу быть предпринимателем. Я открыла кофейню в городе Ош и весной 2018 года организовала первый девичник. Изначально в планах не было проводить мероприятия такого формата на постоянной основе, но многие девушки написали, что им было интересно, они узнали много нового и получили мощный заряд мотивации. Стали спрашивать, когда будет следующий девичник, и я решила продолжать.

Еще одна причина в том, что я часто вижу большой потенциал у наших женщин, но есть много окружающих факторов, которые мешают их росту и развитию. Я захотела помочь им развиваться. У нас, у кыргызов, есть такая пословица: «Кызга кырк үйдөн тыйуу». Дословный перевод: «У девушки должны быть ограничения с сорока сторон, из сорока домов». Поэтому в нашей культуре нормально спрашивать у девушек: «А почему замуж не выходишь?», «Почему не рожаешь?», «Почему дома не сидишь?». Однажды услышала от кого-то из девушек: «Кызга кырк үйдөн колдоо», то есть «Поддержка девушки из 40 домов, сторон». Мне понравился этот вариант, и я сделала его девизом проекта.

Однажды услышала от кого-то из девушек: «Кызга кырк үйдөн колдоо», то есть «Поддержка девушки из 40 домов, сторон»







Хочется, чтобы женщины научились брать ответственность, а не перекладывать ее на других людей или обстоятельства, были самодостаточными и поддерживали друг друга.

Радует, что женщины открыты к новым знаниям.





О девичниках





Наши девичники только для девочек, но у нас нет возрастных ограничений: приходят и десятиклассницы, и 65-летние женщины. Каждая наша встреча — это хорошая музыка, вкусная еда, интересные спикеры и новые знания. В среднем к нам приходит от 20 до 80 человек.

После нескольких девичников я поняла, что к нам приходит много работающих девушек, которым не хватает информации для профессионального роста. Тогда я стала организовывать «Деловые девичники» на разные темы, которые выбираю, исходя из запросов девушек.

Девичники платные, так как нас никто не финансирует, со многими заведениями я работаю на бартерной основе. Но почти на каждом мероприятии мы дарим девочкам подарки, подключаем спонсоров.













Спикеров я выбираю сама и опираюсь на рекомендации хороших знакомых. Например, я приглашала Акмарал Сатинбаеву — основательницу организации Youth of Osh, которая делает большой вклад в развитие молодежи, призывает учиться и развиваться уже больше 15 лет. Это человек с большим опытом, которому есть чем поделиться. Еще один спикер — Дарья Батырханова — владелица сети салонов красоты и свадебного магазина, директор компании Faberlic по Кыргызстану. Она будет выступать на кыргызском языке и рассказывать про командообразование. Дарья смогла сформировать команду, которая работает с ней уже не один год, постоянно только растет и развивается. А Динара — врач, персональный тренер, ей уже за 50, но выглядит она на 25-30 лет. Она делится с женщинами информацией о пользе спорта и тренировок, хочет, чтобы они понимали, насколько важно для здоровья быть в движении и тонусе. Самое главное, все эти девушки очень счастливые.





О планах





После Ноуруза планируем провести девичник в формате познавательной вечеринки с подарками. А в мае проведем весенний девичник, более масштабный.

Было бы классно найти финансирование, чтобы больше людей смогли позволить себе прийти на наше мероприятие.