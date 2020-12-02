Что ждать в декабре от Netflix

Селена, сериал

Премьера: 4 декабря

Селена Кинтанилья-Перес — одна из самых популярных латиноамериканских артисток всех времен и народов, ставшая звездой еще в подростковом возрасте. К сожалению, жизнь Селены трагически оборвалась, когда ей было всего 23 года. За создание и разработку сериала отвечала семья Селены, режиссером выступила Хироми Камата, а главную роль исполнила Кристиан Серратос. Отличный повод почтить память великой певицы и вспомнить, какое богатое наследие она оставила после себя.

Манк, фильм



Премьера: 4 декабря

История насыщенной жизни и алкоголизма знаменитого голливудского сценариста, критика и журналиста Хермана Манкевича.

Полночное небо, фильм

Премьера: 10 декабря

Пожилой астроном Августин узнает новости о некой катастрофе, он остается совершенно один на арктической исследовательской станции. Именно там он встречает загадочную девочку Айрис. В это время, возвращаясь после миссии у Юпитера, к Земле летит экипаж корабля «Эфир» во главе с капитаном Салливаном. Августин и Салливан находятся далеко друг от друга, но их судьбы неразрывно связаны.

Выпускной, фильм



Премьера: 11 декабря

«Выпускной» — экранизация одноименного мюзикла, номинанта премии «Тони». По сюжету, знаменитые бродвейские актеры в исполнении Мерил Стрип, Николь Кидман, Керри Вашингтон и Джеймса Кордена отправляются в Индиану, чтобы поддержать девочку-подростка, которой не разрешают пригласить на выпускной свою девушку. Настройтесь на веселую музыкальную волну и позитивную атмосферу.

Хрупкие создания, сериал

Премьера: 14 декабря

В элитной балетной школе избавляются от одной из лучших учениц. Девушка, которая приходит ей на смену, попадает в мир лжи, предательства и жестокого соперничества.

Потрошитель, сериал



Премьера: 16 декабря

Документальный сериал о том, как известный современности Джейк Потрошитель работал в 1970-х годах.

Ма Рейни: Мать блюза, фильм

Премьера: 18 декабря

История легенды американского блюза Ма Рейни, карьера которой оказалась под угрозой, когда ее менеджеры захотели забрать права на всю ею музыку. Помочь Ма вызвался трубач Ливи, имевший виды на подругу певицы и желающий занять свою нишу в музыкальной индустрии Америки.

Бриджертоны, сериал

Премьера: 25 декабря



История о восьми дружных братьях и сестрах влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь.

Равноденствие, сериал





Премьера: 30 декабря

Астрид — одна из последних, кто видел пропавших учеников. Спустя 20 лет она встречает мужчину, который был среди тех школьников, и начинает собственное расследование.

Леденящие душу приключения Сабрины, сериал 4 сезон





Премьера: 31 декабря

Ведьма Сабрина пытается найти истинную себя между натурами смертной и ведьмы, при этом ей придется противостоять злым силам, которые угрожают ей, ее семье и всему миру людей.