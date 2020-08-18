Что вы не знали о своем смартфоне: как продлить срок службы и ускорить его работу

Возможности Telegram, о которых вы не знали
— возможность передачи и облачного хранения файлов до 1,5 Гб, запись аудио до 60 минут
— высокая скорость доставки сообщений, высокая скорость работы
— активная ссылка для личного чата с администратором канала
— облачное сохранение всей переписки с момента регистрации аккаунта
— отправка фото, видео в строго оригинальном качестве
— возможность добавить любое количество фотографий за один раз, ограничений нет
— в настройках можно задать имя пользователя, которое можно менять, другим контактам ваш номер телефона недоступен.
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Новые функции и приложения, которые ускорят работу вашего смартфона
WhatsApp запустил режим «картинка в картинке»
Режим «картинка в картинке» будет доступен на бета-версии WhatsApp Android 2.18.301. Он дает возможность пользователям смотреть видео YouTube, Instagram и Facebook в самом окне приложения WhatsApp.
Видеоссылка YouTube или Instagram, отправленная на WhatsApp, не будет открываться на устройстве пользователя в приложениях YouTube или Instagram, соответственно. Вместо этого видео откроются в маленьком окошке в окне чата пользователя, который отправил ссылку. Видеопамять включает в себя функции воспроизведения, паузы, закрытия и полноэкранного управления. Пользователи WhatsApp смогут уменьшать или увеличивать размер видеопамяти или перемещать изображение по экрану телефона.
Функция «картинка в картинке» будет совместима с потоковыми видео, а также будет работать на смартфонах под управлением Android 4.4 KitKat и выше.
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Лайфхаки от пользователей IPhone: как продлить срок службы и ускорить работу смартфона
— технология 3D-Touch
Удобно набирать текст сообщения можно с помощью технологии 3D-Touch. Если долго нажимать на пробел, то вызывается перемещение курсора. И, двигая пальцем по экрану, можно набирать сообщение. В режиме набора сообщения потрясите телефон — так можно будет удалить или восстановить весь набранный текст.
— «Центр управления» и настройки телефона
Зайдите в настройки и выберите функции под себя, например, быструю запись экрана, набор сообщений. Используйте быстрый набор для того, чтобы ввести свое имя, адрес, номер телефона или другие часто встречающиеся фразы, которые можно сохранить. И телефон сам будет менять или предлагать быстро ввести этот текст. В настройках клавиатуры также можно заменить значки на смайлики или настроить автоматически ввод ника в социальных сетях и почты.
Для каждого приложения настройте формат уведомлений. Например, можно сделать так, чтобы сообщения из мессенджеров почти сразу же исчезали, а смс с паролем для банковской карты оставалось до тех пор, пока вы сами его не уберете.
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10 советов, как защитить смартфон от холода
— сейчас почти для каждой модели можно приобрести теплый меховой чехол. Либо соорудить из подручных средств, сшить. И телефон в чехле храните тоже в тепле
— купите специальные перчатки для смартфона, которые реагируют на сенсор. Вы не дадите замерзнуть вашим рукам и сможете пользоваться смартфоном. Приобрести такие перчатки можно в масс-маркетах и специализированных магазинах. Но перед использованием проверьте, работают ли они с вашим смартфоном
— когда телефон сильно охлажден, попробуйте включить любое трудоемкое приложение — игру или фоторедактор: ваша батарея начнет нагреваться, и смартфон вернет себе нужную температуру.
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