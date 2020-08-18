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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что вы не знали о своем смартфоне: как продлить срок службы и ускорить его работу
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16.08.2020

Что вы не знали о своем смартфоне: как продлить срок службы и ускорить его работу

Возможности Telegram, о которых вы не знали


Tecnología | Por esta razón Telegram fue eliminada de App Store

— возможность передачи и облачного хранения файлов до 1,5 Гб, запись аудио до 60 минут

— высокая скорость доставки сообщений, высокая скорость работы

— активная ссылка для личного чата с администратором канала

— облачное сохранение всей переписки с момента регистрации аккаунта

— отправка фото, видео в строго оригинальном качестве

— возможность добавить любое количество фотографий за один раз, ограничений нет

— в настройках можно задать имя пользователя, которое можно менять, другим контактам ваш номер телефона недоступен.

Подробнее здесь.

Новые функции и приложения, которые ускорят работу вашего смартфона

WhatsApp запустил режим «картинка в картинке»


 You must update your WhatsApp app right now - Panda Security

Режим «картинка в картинке» будет доступен на бета-версии WhatsApp Android 2.18.301. Он дает возможность пользователям смотреть видео YouTube, Instagram и Facebook в самом окне приложения WhatsApp.

Видеоссылка YouTube или Instagram, отправленная на WhatsApp, не будет открываться на устройстве пользователя в приложениях YouTube или Instagram, соответственно. Вместо этого видео откроются в маленьком окошке в окне чата пользователя, который отправил ссылку. Видеопамять включает в себя функции воспроизведения, паузы, закрытия и полноэкранного управления. Пользователи WhatsApp смогут уменьшать или увеличивать размер видеопамяти или перемещать изображение по экрану телефона.

Функция «картинка в картинке» будет совместима с потоковыми видео, а также будет работать на смартфонах под управлением Android 4.4 KitKat и выше.

Подробнее здесь.


Лайфхаки от пользователей IPhone: как продлить срок службы и ускорить работу смартфона


香港人Apple發布會亮相研發籃球App「HomeCourt」全因老婆阿囡｜香港01 ...

— технология 3D-Touch

Удобно набирать текст сообщения можно с помощью технологии 3D-Touch. Если долго нажимать на пробел, то вызывается перемещение курсора. И, двигая пальцем по экрану, можно набирать сообщение. В режиме набора сообщения потрясите телефон — так можно будет удалить или восстановить весь набранный текст.

— «Центр управления» и настройки телефона

Зайдите в настройки и выберите функции под себя, например, быструю запись экрана, набор сообщений. Используйте быстрый набор для того, чтобы ввести свое имя, адрес, номер телефона или другие часто встречающиеся фразы, которые можно сохранить. И телефон сам будет менять или предлагать быстро ввести этот текст. В настройках клавиатуры также можно заменить значки на смайлики или настроить автоматически ввод ника в социальных сетях и почты.
Для каждого приложения настройте формат уведомлений. Например, можно сделать так, чтобы сообщения из мессенджеров почти сразу же исчезали, а смс с паролем для банковской карты оставалось до тех пор, пока вы сами его не уберете.

Подробнее здесь.


10 советов, как защитить смартфон от холода


Зимние лайфхаки: как защитить смартфон в мороз

— сейчас почти для каждой модели можно приобрести теплый меховой чехол. Либо соорудить из подручных средств, сшить. И телефон в чехле храните тоже в тепле

— купите специальные перчатки для смартфона, которые реагируют на сенсор. Вы не дадите замерзнуть вашим рукам и сможете пользоваться смартфоном. Приобрести такие перчатки можно в масс-маркетах и специализированных магазинах. Но перед использованием проверьте, работают ли они с вашим смартфоном

— когда телефон сильно охлажден, попробуйте включить любое трудоемкое приложение — игру или фоторедактор: ваша батарея начнет нагреваться, и смартфон вернет себе нужную температуру.

Подробнее здесь.

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#технологии #смартфон #telegram #iphone
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