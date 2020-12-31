Что уникального в 2020 году сделали артисты, музыканты и бренды

В этом году происходило много чего, однако мы хотим вспомнить несколько уникальных событий и людей, которые украсили этот год.







«Паразиты» взяли «Оскар»





«Оскар» за лучший фильм венчал триумфальное шествие южнокорейской картины по главным кинофестивалям мирового кино. Это первый в истории фильм на иностранном языке, получивший главный «Оскар». Снявший «Паразитов» Пон Чжун Хо также получил и награду за лучшую режиссуру.





Андреа Бочелли дал концерт

Знаменитый итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступил в пасхальное воскресенье в пустом Миланском соборе. Концерт транслировался онлайн на его YouTube-канале. Его посмотрели более двух миллионов человек. По словам певца, его выступление должно стать «посланием любви, исцеления и надежды».





Цирковое шоу от Cirque du Soleil

Cirque du Soleil тоже отличился в этом году. Цирк подарил специальные выпуски с лучшими моментами из легендарных постановок. В течение апреля и мая они давали несколько бесплатных онлайн-шоу на платформе YouTube.





Трэвис Скотт дал концерт в Fortnite





Американский рэпер Трэвис Скотт провел свой первый концерт в онлайн-игре Fortnite. Выступление длилось 15 минут. Концерт Трэвиса Скотта побил этот рекорд по количеству одновременных игроков — его выступление посмотрели 12,3 миллиона онлайн-игроков.





Live&Drive-концерты

В Москве летом проходили необычные концерты Live & Drive. На парковке спорткомплекса «Лужники» собиралось порядка 200 автомобилей. За все время прошло несколько концертов таких артистов, как Zivert, Леонид Агутин, Диана Арбенина, группа «Сплин» и Баста. Артисты выступают на сцене, а звук передается через динамики и по FM-частоте. Это позволяет соблюдать требование социальной дистанции.





Показ Balenciaga в игре





Французский модный дом Balenciaga представил видеоигру Afterworld: The Age of Tomorrow, которая по совместительству представляет коллекцию бренда сезона осень-зима 2021/2022. В Afterworld могут играть буквально все, что делает моду на роскошь более демократичной. Любой желающий может выбрать своего «бойца» из линейки моделей и начать покорять виртуальный мир и антиутопическое будущее Balenciaga.





Онлайн-концерты PlayOn

Warner Music Group провел трехдневное онлайн-мероприятие PlayOn, созданное по типу больших летних фестивалей. Вместо живых выступлений зрителям показали наиболее значимые лайвы артистов за последнее время. Среди звезд были Дэвид Гетта, Coldplay, Бруно Марс, Эд Ширан, Карди Би. Вырученные донаты пошли на борьбу с коронавирусом.