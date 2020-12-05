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Что такое виниры, какие проблемы они решают, и сколько стоит установка
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Сегодня в 11:32

Что такое виниры, какие проблемы они решают, и сколько стоит установка

Руслан Боровской, город — Алматы, главный врач клиники Smile Lab, стоматолог, терапевт, @lab.smile

Руслан Боровской

Что такое виниринг

Я врач-стоматолог. Работаю в клинике Smile Lab, где мы предлагаем пациентам услуги реставрации и ортодонтии. Я занимаюсь отделочной реставрацией фронтальных зубов.

Виниринг — это способ восстановления структуры здорового зуба с помощью различных пломбировочных материалов. 7-8 лет назад это направление активно начало развиваться в России. Но, когда я приехал в Казахстан и начал продвигать его здесь, не все люди меня понимали. Сегодня виниринг набирает популярность. Появляется все больше врачей, которые предлагают подобные услуги в клиниках не только в Алматы и в Нур-Султане, но и в регионах.

Виды виниров

Есть два вида виниров: керамические и композитные. У каждого из них есть преимущества и недостатки.

Композитные виниры более щадящие. Они накладываются поверх родных зубов. Установка происходит без обточки, поэтому пациент всегда может снять их и вернуться к своим родным зубам.

Такие виниры дешевле. Но срок их эксплуатации тоже меньше. Со временем они дают усадку, при полировке становятся тоньше. Если пациент хорошо соблюдает рекомендации врача, то через 4-5 лет виниры рекомендуется снять и сделать свежие.

Еще одно преимущество — при композитных винирах можно легче и быстрее произвести лечение зубов при необходимости. А если такие виниры сломаются, их можно восстановить за 20-30 минут. Травматичность зуба при этом минимальная.

lab.smile

Керамические виниры лучше в плане эстетики. Они более долговечные, могут служить 10-12 лет. В идеальных условиях — 15 лет. При этом они более дорогие.

Но, установив керамическую конструкцию, вы не сможете вернуться к родным зубам, потому что они подвергаются обточке. Если такие виниры ломаются, изготовление новых требует 5-8 дней. А сама поломка может привести к травме зуба.

Для кого

В нашей клинике действует жесткое правило: мы не делаем реставрацию всем клиентам просто по их желанию. Только если это действительно нужно и не имеет противопоказаний.

Причины для противопоказаний могут быть разные. Например, неправильный прикус или искривление зубов. В таком случае мы не будем делать реставрацию.

Улыбка пациента будет выглядеть более эстетично

Реставрация подходит тем, у кого маленькие зубы, которые плохо видно при улыбке, или тем, кого беспокоят меловидные пятна, желтизна. В таком случае процедура рекомендуется, потому что улыбка пациента будет выглядеть более эстетично.

Никаких ограничений по возрасту нет. Но я считаю, что нужно подходить к этому осознанно. Поэтому не рекомендую делать реставрацию молодым людям 17-18 лет.

Установка

Перед реставрацией необходимо устранить все проблемы с зубами. Пройти лечение, если это необходимо. Непосредственно перед самой процедурой мы обязательно проводим чистку зубов.

виниринг

Сама процедура безболезненная, проводится без анестезии. Пациент просто отдыхает на протяжении 5-6 часов, смотрит кино или слушает музыку.

Стоимость установки виниров на линию улыбки — 8 зубов снизу и 8 сверху — 300 000 тенге.

Уход

Состояние виниров полностью зависит от пациента. Он должен прислушиваться к рекомендациям врача, тщательно ухаживать за винирами. Чистить зубы утром и вечером, использовать дополнительный ирригатор для зубов. Раз в полгода обязательно приходить на осмотр и чистку.

Также нельзя откусывать слишком жесткую пищу, открывать зубами, например, орешки.

Что дает

Реставрация связана с эстетикой. Виниры не защищают ваши зубы и не предотвращают болезни. Они просто позволяют вам чувствовать себя красивее и увереннее.

Важно осознавать, что вы делаете. Искусственное ни за какие деньги не заменит вам натуральные здоровые зубы.

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#здоровье #стоматология #виниры #виниринг #labsmile
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