Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/81c/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/81c1d78e4f6ae36bcb6fcdfa945ed565.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
chto-takoe-toksichnye-investicii-kto-dolzhen-byt-lisoy-i-zaycem-chtoby-privlech-investicii
Что такое «токсичные инвестиции», кто должен быть лисой и зайцем, чтобы привлечь инвестиции
69
/
/

Сегодня в 13:50

Что такое «токсичные инвестиции», кто должен быть лисой и зайцем, чтобы привлечь инвестиции

Никита Рыжих — Founder & CEO FitJab
Ержан Наурузбаев — CEO & cofounder Ecumene Ventures

Выбор юрисдикции

Никита. Мы зарегистрировали стартап на рынке США, так как мне хотелось, чтобы в нас инвестировала американская компания. В инвестициях есть такое понятие — «токсичные инвестиции», это инвестиции, после которых в тебя больше никто не инвестирует. Американские деньги принимаются везде. Поэтому юрисдикция США была вне конкуренции.

В США есть три вида корпораций:
— С corporation — юридическое лицо подходит для стартапов, можно прописать правила вестинга, регистрация занимает две недели
— S corporation — юридическое лицо не подходит для стартапов
— B corporation — юридическое лицо для компаний, занимающихся экологией и социальными вопросами.

ержан.jpeg

Ержан. Налоговый кодекс США состоит из 3000 страниц, а Сингапура из 17 страниц. Там намного все проще, поэтому мы выбрали эту юрисдикцию.

Советы по привлечению инвестиций

Никита. У нас в уставе написано о том, что основным фаундерам бизнеса всегда должно принадлежать не меньше 51% компании, так как мы ее душа и двигатель. На таких условиях мы приходим к инвесторам, и даже если происходит размытие их долей, мы всегда контролируем какие-то решения.

Ержан. У меня B2B-продукт. До того как начать разработку, мы с партнером долго ходили ножками по клиентам и тестировали нашу гипотезу. Сделав пилот, мы также показывали его потенциальным клиентам. И только после того как поняли, что на это есть спрос, собрали команду разработки в Варшаве и стали это делать.

Мой совет начинающим предпринимателям — сделать большую домашнюю работу.

никита.jpeg

Никита. Инвесторы инвестируют в людей. Они смотрят на фаундеров, на ваш бекграунд до стартапа. Один мой разговор с инвестором длился пять часов, мы пили чай в одном из кафе Нью-Йорка, он спрашивал о том, какие книги я читаю, и о том, чем я занимался раньше.

Если вы ничего не меняете в продукте, значит у вас проблемы. 90% стартапов, которые были хорошо проданы или вышли на IP, закончили свой путь не с той идеей, с которой начинали.

Получить западные инвестиции легче, если акселератор, в котором вы находитесь, также вкладывается в ваш проект и делит риски с инвестором.

Инвесторы никогда не инвестируют в одиночек, вас должно быть минимум два-три человека. Кто-то из вас должен быть «лисой», которая бегает и налаживает коммуникации, а кто-то «зайцем», который сидит дома и кодит.

Смотрите полную запись эфира на You Tube-канале Dengi Media.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стартап #бизнес #инвестиции #предпринимательство #центральнаяазия
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как молодая пара отказалась от покупки квартиры и открыла два бутика детской одежды з...
7807
Halyk Bank и Sulpak запустили онлайн-сервис покупок в рассрочку до 24 месяцев
2514
Предприниматели и спортсмены Центральной Азии о знаковых личностях и главных наставни...
340