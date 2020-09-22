Что такое «токсичные инвестиции», кто должен быть лисой и зайцем, чтобы привлечь инвестиции

Выбор юрисдикции

Советы по привлечению инвестиций

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Мы зарегистрировали стартап на рынке США, так как мне хотелось, чтобы в нас инвестировала американская компания. В инвестициях есть такое понятие — «токсичные инвестиции», это инвестиции, после которых в тебя больше никто не инвестирует. Американские деньги принимаются везде. Поэтому юрисдикция США была вне конкуренции.— С corporation — юридическое лицо подходит для стартапов, можно прописать правила вестинга, регистрация занимает две недели— S corporation — юридическое лицо не подходит для стартапов— B corporation — юридическое лицо для компаний, занимающихся экологией и социальными вопросами.Налоговый кодекс США состоит из 3000 страниц, а Сингапура из 17 страниц. Там намного все проще, поэтому мы выбрали эту юрисдикцию.У нас в уставе написано о том, что основным фаундерам бизнеса всегда должно принадлежать не меньше 51% компании, так как мы ее душа и двигатель. На таких условиях мы приходим к инвесторам, и даже если происходит размытие их долей, мы всегда контролируем какие-то решения.У меня B2B-продукт. До того как начать разработку, мы с партнером долго ходили ножками по клиентам и тестировали нашу гипотезу. Сделав пилот, мы также показывали его потенциальным клиентам. И только после того как поняли, что на это есть спрос, собрали команду разработки в Варшаве и стали это делать.Мой совет начинающим предпринимателям — сделать большую домашнюю работу.Инвесторы инвестируют в людей. Они смотрят на фаундеров, на ваш бекграунд до стартапа. Один мой разговор с инвестором длился пять часов, мы пили чай в одном из кафе Нью-Йорка, он спрашивал о том, какие книги я читаю, и о том, чем я занимался раньше.Если вы ничего не меняете в продукте, значит у вас проблемы. 90% стартапов, которые были хорошо проданы или вышли на IP, закончили свой путь не с той идеей, с которой начинали.Получить западные инвестиции легче, если акселератор, в котором вы находитесь, также вкладывается в ваш проект и делит риски с инвестором.Инвесторы никогда не инвестируют в одиночек, вас должно быть минимум два-три человека. Кто-то из вас должен быть «лисой», которая бегает и налаживает коммуникации, а кто-то «зайцем», который сидит дома и кодит.