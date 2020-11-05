Что такое осознанное потребление, и почему о нем нужно задуматься каждому

Что такое осознанное потребление



Осознанный подход ко всему, что покупается, используется и выбрасывается, может изменить к лучшему жизнь современного горожанина и состояние планеты в целом. Если непроизводительные траты не ваша цель, полезно задуматься о том, как их избежать.





Как «быстрая мода» вынуждает покупать лишнее

До ХХ века мода была «медленной»: платья и костюмы шились портными на заказ, ткани стоили дорого. Однако с появлением фабричного производства и магазинов готового платья возникла обратная проблема — перепроизводство. Теперь каждый житель развитых стран может зайти в магазин и купить дешевую кофту из полиэстера, которая, возможно, будет надета всего один раз. Это и есть fast fashion — «быстрая мода», из-за которой случайные покупки скапливаются в шкафах мертвым грузом, а потом отправляются на помойку. В одном только Гонконге каждую минуту выбрасывают 1400 футболок.

В то же время на производство одежды тратится огромное количество воды. По данным Greenpeace, на одну футболку уходит 2700 литров — столько один человек в среднем потребляет за 900 дней.





Ежегодно в мире производится 400 миллиардов квадратных метров ткани, из которых 60 миллиардов выбрасывают или сжигают. Та же судьба ждет нераспроданные вещи. То, что покупатели все-таки унесут домой в пакетах с названиями популярных брендов, тоже служит недолго. А ведь только четверть текстильного мусора перерабатывается.

По мнению автора книги «Как социальные сети разрушают вашу жизнь» Кэтрин Ормерод, социальные медиа заставляют людей тратить деньги, которых у них на самом деле нет. При этом покупать недорогую одежду, созданную по принципам «быстрой моды», не так уж выгодно. Стремясь снизить цену и перевести качество в количество, производители масс-маркета используют самые дешевые материалы. Такая одежда быстро теряет форму, покрывается катышками и портится после стирки, а покупатель возвращается в магазин за новой.





Что делать

— купить более дорогой предмет гардероба, но из качественных материалов. Вместо того чтобы приобрести недорогую трендовую вещь, возьмите за ту же сумму интересный предмет гардероба в секонд-хенде — там можно отыскать вещи известных марок с качественным пошивом

— вместо обуви из масс-маркета, теряющей пристойный вид к следующему сезону, купите пару подороже, которая прослужит долго и окупится уже на следующий год

— не выбрасывайте надоевшую одежду в мусор. Лучше устроить вечеринку с обменом одеждой. Также вещи можно отнести в благотворительный магазин

— устройте челлендж или присоединитесь к уже существующему. На Западе набирает силу движение no-buy, которое поддержали fashion-блогеры. Суть в том, чтобы не покупать новую одежду и косметику как минимум год. Вместо показа новых покупок участники рассказывают, как обходятся старым или планируют бюджет и выбирают самые необходимые продукты.





Как съедобные продукты отправляются на помойку

Перепроизводство продуктов питания — еще одна значимая проблема, из-за которой много людского труда и земных ресурсов тратится впустую. Значительная часть продуктов, которые мы покупаем в супермаркетах, просто пропадает. Из холодильников в мусорное ведро летят и недоеденные блюда, и продукты, которые так и не успели попасть из упаковок на тарелки. Мало того, масса магазинных продуктов выбрасывается еще до встречи с покупателем: те, срок годности которых подошел или только подходит к концу, партии с дефектами упаковки. И это не говоря уже об огромных отходах пищевого производства.





В среднем во всем мире растрачивается около трети всех продуктов питания — это около 1,3 миллиарда тонн в год.

При этом ресурсы распределяются неравномерно. Около одного миллиарда людей в мире голодают. Чтобы помочь им, жителям более благополучных стран даже не нужно ни в чем себе отказывать. Достаточно наполовину сократить отходы, отмечают в ООН. Из-за перепроизводства продуктов питания тратится и огромное количество других ценных ресурсов: водных, земельных, энергетических. И все это ради того, чтобы, например, вырастить фрукты, которые покупатели отправляют в помойное ведро, а магазины — в мусорные баки.

Внимательный подход к покупкам в супермаркетах, хранению и приготовлению пищи поможет не только сэкономить ресурсы планеты, но и деньги.





Что делать

— не пренебрегать товарами, которые не проигрывают в качестве, но выглядят чуть хуже остальных: несимметричными и «некрасивыми» фруктами, упаковками с надорванной этикеткой. Именно эти продукты в первую очередь будут выброшены супермаркетом

— начать делиться и обмениваться. Не спешите выбрасывать просроченные коробки с крупой и кашами — лучше подайте объявление в одну из многочисленных групп в соцсетях. Там же можно взять что-то для себя или поменяться

— пересмотреть подход к срокам годности. Их выставляет производитель, опираясь на собственные исследования, и, согласно ГОСТу, после истечения срока продукт считается небезопасным. Тем не менее он не обязательно станет вредным ровно в тот же день — имеет смысл обратить внимание на запах и вид. Нескоропортящиеся продукты могут быть вполне пригодны в пищу. К тому же кое-что можно спасти переработав. Например, сделать творог из молока

— покупать и готовить ровно столько, сколько нужно. Если вы не собираетесь в экспедицию, а магазин находится в соседнем доме, лучше недобдеть, чем перебдеть.





Как расходуются электричество и вода

Электростанции, использующие ископаемое топливо, истощают невозобновляемые природные ресурсы: газ, нефть и уголь. Кроме того, использование такого топлива вызывает выработку парникового газа, способствующего глобальному потеплению. Температура на Земле продолжает расти — особенно с 1980 года, когда каждое из последних трех десятилетий было теплее предыдущего.

Также работа электростанций вредит здоровью. Конечно, вовсе отказаться от электричества никто не готов. Однако электроэнергию тратят даже устройства в режиме ожидания, просто включенные в розетку. Поэтому разумное потребление ресурсов — это еще и возможность заметно уменьшить счета за коммунальные услуги.

Не лучше дела обстоят и с тем, как используются водные ресурсы. Казалось бы, мировой океан огромен, а воды на планете больше, чем суши. Тем не менее от дефицита чистой питьевой воды страдает более 40% человечества.





Что делать

— выключайте свет в помещениях, где вы не находитесь. Иногда можно обходиться и естественным светом, особенно если повесить легкие занавески. Имеет смысл купить энергосберегающие лампочки, которые служат в семь-восемь раз дольше, чем лампы накаливания

— замените старые электроприборы, которые тратят много энергии, более экономичными. Не используйте технику зря: чем меньше времени открыт холодильник, тем лучше, а стиральную и посудомоечную машины заполняйте полностью. Это, кстати, поможет сэкономить на моющих и чистящих средствах

— для экономии воды поставьте водосберегающие насадки на душ и кран. Также можно приобрести унитаз с разными режимами слива — более обильным или экономичным.





Кому и зачем нужна осознанность

Осознанность потребления — проблема не для тех, у кого нет даже самого необходимого. Однако, если какие-то излишки образуются, это повод задуматься о том, как они расходуются.





Конечно, мы не все можем контролировать. Если вы не Анджелина Джоли, напрямую помочь детям Африки не получится. А значит, не стоит впадать в обратную крайность и жить с чувством вины. Все же наравне с неподвластными нам вещами есть те, на которые мы лично можем повлиять. Пусть даже это кажется незначительным в масштабах планеты.

Причины для осознанного подхода к потреблению могут быть разными: этическими, экологическими, сугубо практическими и даже психотерапевтическими. По мнению автора книги «Магическая уборка» Мари Кондо, небольшое количество по-настоящему любимых и полезных вещей приносит куда больше радости и душевного покоя, чем полки, забитые невнятными тряпками и безделушками.

Какой бы ни была мотивация, осознанный подход состоит в том, чтобы прежде, чем приобрести какой-то товар или начать чем-то пользоваться, остановиться на секунду и спросить себя: какие последствия это будет иметь для меня и окружающего мира?









Источник: lifehacker.ru