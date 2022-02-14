Что такое нетворкинг и как в нем разобраться. 9 книг для тех, кто хочет иметь широкий круг знакомств

Взаимодействие людей — процесс естественный и постоянный. Но гораздо круче, когда в ходе общения происходит обмен идеями, мыслями, теориями и гипотезами. Такие связи могут научить новому, вдохновить, помочь в решении сложных вопросов. Для этого многие современные предприниматели и специалисты формируют вокруг себя широкую сеть знакомств с такими же профессионалами из разных сфер. И все это называется модным словом нетворкинг.

Сегодня нетворкинг — один из самых необходимых навыков в карьере и жизни человека. Если вы до сих пор не прокачали его, прочтите парочку из этих книг.

«Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга», Кейт Феррацци и Тал Рэз









Кейт Феррацци — человек, которого Forbes называл «одним из самых общительных людей в мире». В книге предприниматель вместе с журналистом Талом Рэзом рассказывает о важности связей, называя нетворкинг самым главным навыком любого профессионала.

Это одна из самых известных и полезных книг в области построения связей, носит негласное звание «Библии нетворкинга».





«Эффективный нетворкинг. Как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни», Алексей Бабушкин









Автор считает, что все нерешаемое можно решить с помощью связей.

Книга — большой сборник лайфхаков, которые помогут в самых разных ситуациях. Будет полезна не только амбициозным личностям, которые хотят подняться по карьерной лестнице, но и тем, кто ставит перед собой обычные жизненные цели и задачи. Особенность книги в том, что в ней есть отдельные советы по нетворкингу для женщин.





«Мобильный нетворкинг. Как рождаются деловые связи», Леонид Бугаев









Книга для тех, кто только начинает свой путь в нетворкинге. Автор подробно описывает разные стратегии, рассказывает об экономии времени и пользе связей.





«Нетворкинг для интровертов», Девора Зак





Нетворкеры учат нас ходить на вечеринки, общаться с множеством людей. Но далеко не все из нас экстраверты, готовые к подобным подвигам. Именно для таких людей Девора Зак написала книгу, где делится личным опытом и дает полезные советы интровертам.





«Как создать и эффективно использовать личную сеть связей», Александр Евстегнеев









Автор рассказывает о разнице между полезными знакомствами и связями, а также возводит создание вторых в ранг искусства. А саму ценность связей в получении новых знаний и опыта — в абсолют.





«Правильные знакомства. Нетворкинг без секретов», Берт Андерсон





Автор рассматривает нетворкинг как инструмент бизнеса. Отвечает на вопросы: Как? Зачем? И почему? Дает информацию о методах использования связей в процессе ведения бизнеса, а также в повседневной жизни.





«От Эминема до Билла Гейтса. Искусство общения и выстраивания связей», Брайан Грейзер





Брайан Грейзер — один из самых опытных сценаристов и продюсеров Голливуда. Известный современному зрителю по фильмам «Игры разума», «Ангелы и Демоны», «В сердце моря», «Сделано в Америке». Он рассказывает в книге о личном опыте, делится историями общения с известными и разносторонними людьми.

Автор призывает чаще общаться вживую, перенимать опыт и знания собеседников. Считает, что подобный метод может изменить взгляды многих людей.





«Новый код нетворкинга», Гил Петерсил





Практически пошаговая инструкция о манере поведения и выстраиванию отношений. Автор считает, что главное — не количество, а качество. А также дает советы, как стать полезным и важным членом общества.





«Из связей — в князи», Максим Чернов





Современный нетворкинг по-русски. Когда некоторые инструменты западных экспертов дают сбой в постсоветском пространстве, автор дает практические советы, рассказывает истории людей, которые должны и могут работать в наших реалиях.







