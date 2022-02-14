Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/632/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/632ec29d451142da6b954d5b9b5590a4.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
chto-takoe-netvorking-i-kak-v-nem-razobrat-sya-9-knig-dlya-teh-kto-hochet-imet-shirokiy-krug-znakomstv
Что такое нетворкинг и как в нем разобраться. 9 книг для тех, кто хочет иметь широкий круг знакомств
219
Главная
/
Возможности
/
Образование

Сегодня в 18:50

Что такое нетворкинг и как в нем разобраться. 9 книг для тех, кто хочет иметь широкий круг знакомств

Взаимодействие людей — процесс естественный и постоянный. Но гораздо круче, когда в ходе общения происходит обмен идеями, мыслями, теориями и гипотезами. Такие связи могут научить новому, вдохновить, помочь в решении сложных вопросов. Для этого многие современные предприниматели и специалисты формируют вокруг себя широкую сеть знакомств с такими же профессионалами из разных сфер. И все это называется модным словом нетворкинг.

Сегодня нетворкинг — один из самых необходимых навыков в карьере и жизни человека. Если вы до сих пор не прокачали его, прочтите парочку из этих книг.

«Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга», Кейт Феррацци и Тал Рэз


Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга.jpg

Кейт Феррацци — человек, которого Forbes называл «одним из самых общительных людей в мире». В книге предприниматель вместе с журналистом Талом Рэзом рассказывает о важности связей, называя нетворкинг самым главным навыком любого профессионала.

Это одна из самых известных и полезных книг в области построения связей, носит негласное звание «Библии нетворкинга».


«Эффективный нетворкинг. Как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни», Алексей Бабушкин


Эффективный нетворкинг .png

Автор считает, что все нерешаемое можно решить с помощью связей.

Книга — большой сборник лайфхаков, которые помогут в самых разных ситуациях. Будет полезна не только амбициозным личностям, которые хотят подняться по карьерной лестнице, но и тем, кто ставит перед собой обычные жизненные цели и задачи. Особенность книги в том, что в ней есть отдельные советы по нетворкингу для женщин.


«Мобильный нетворкинг. Как рождаются деловые связи», Леонид Бугаев


Мобильный нетворкинг.jpg

Книга для тех, кто только начинает свой путь в нетворкинге. Автор подробно описывает разные стратегии, рассказывает об экономии времени и пользе связей.


«Нетворкинг для интровертов», Девора Зак

Нетворкинг для интровертов.jpg

Нетворкеры учат нас ходить на вечеринки, общаться с множеством людей. Но далеко не все из нас экстраверты, готовые к подобным подвигам. Именно для таких людей Девора Зак написала книгу, где делится личным опытом и дает полезные советы интровертам.


«Как создать и эффективно использовать личную сеть связей», Александр Евстегнеев


Как создать и эффективно использовать личную сеть связей.jpg

Автор рассказывает о разнице между полезными знакомствами и связями, а также возводит создание вторых в ранг искусства. А саму ценность связей в получении новых знаний и опыта — в абсолют.


«Правильные знакомства. Нетворкинг без секретов», Берт Андерсон

Правила нетворкинга. Нетворкинг без секретов.jpg

Автор рассматривает нетворкинг как инструмент бизнеса. Отвечает на вопросы: Как? Зачем? И почему? Дает информацию о методах использования связей в процессе ведения бизнеса, а также в повседневной жизни.


«От Эминема до Билла Гейтса. Искусство общения и выстраивания связей», Брайан Грейзер


От Эминема до Билла Гейтса. Искусство общения и выстраивания связей.jpg

Брайан Грейзер — один из самых опытных сценаристов и продюсеров Голливуда. Известный современному зрителю по фильмам «Игры разума», «Ангелы и Демоны», «В сердце моря», «Сделано в Америке». Он рассказывает в книге о личном опыте, делится историями общения с известными и разносторонними людьми.

Автор призывает чаще общаться вживую, перенимать опыт и знания собеседников. Считает, что подобный метод может изменить взгляды многих людей.


«Новый код нетворкинга», Гил Петерсил


Новый код нетворкинга.jpg

Практически пошаговая инструкция о манере поведения и выстраиванию отношений. Автор считает, что главное — не количество, а качество. А также дает советы, как стать полезным и важным членом общества.


«Из связей — в князи», Максим Чернов


Из связей — в князи.jpg

Современный нетворкинг по-русски. Когда некоторые инструменты западных экспертов дают сбой в постсоветском пространстве, автор дает практические советы, рассказывает истории людей, которые должны и могут работать в наших реалиях.


телеграм.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #бизнес #книги #саморазвитие #нетворкинг
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как попасть в Meta, Tesla и ООН. 10 стажировок за рубежом
1759
Студенты КБТУ о том, как учиться в лучшем техническом вузе Казахстана
11578
СТИПЕНДИЯ «БОЛАШАК»: ИСТОРИИ ВЫПУСКНИКОВ
6508