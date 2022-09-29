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Что такое кроссфит и кому он подходит: рекомендации от сертифицированных тренеров
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Сегодня в 15:45

Что такое кроссфит и кому он подходит: рекомендации от сертифицированных тренеров

Сертифицированные тренеры кроссфит из Центральной Азии рассказали, чем интересен данный вид спорта и кому он подойдет.



Чолпонбек Жумабек уулу, 32 года, город — Бишкек, врач травматолог ортопед, сертифицированный тренер Crossfit Level-2, @chopa.cross


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О себе


 Я родился и вырос в городе Чолпон-Ата. По образованию медик, кончил КГМА им. И.К. Ахунбаева по специальности «Травматолог ортопед».

С кроссфитом познакомился в 2014 году. В то время многие не знали, что это такое, в том числе и я. Но я всю жизнь был физически активным, занимался спортом, поэтому новое направление меня сильно заинтересовало. На первой тренировке меня чуть не стошнило, я был потрясен испытанным. Сразу углубился в историю кроссфита, изучил теоретические материалы, постепенно прошел обучение и стал сертифицированным тренером.


Про кроссфит


 Кроссфит — это универсальная система тренировок для общей физической подготовки. Она была придумана Грегом Глассманом. Ее основные компоненты: функциональность, интенсивность и вариативность.

Этой дисциплине свойственен коллективизм в отличие от таких видов спорта как тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, культуризм. Тренировки по кроссфиту часто проводятся в группах и парах, что дает дополнительную мотивацию к улучшению результата.

Тренировки в кроссфите разнообразны. Можно заниматься дома, в зале и на уличной спортивной площадке. В Кыргызстане этот вид спорта набирает популярность. Проводятся регулярные соревнования, открываются новые специализированные залы для кроссфита.


В чем польза


 Кроссфит развивает полезные физические качества: координацию движений, ловкость, гибкость, выносливость сердечно-сосудистой системы. Данный вид спорта способствует развитию волевых качеств и целеустремленности у спортсмена, потому что тренировки отличаются высокой интенсивностью. Чтобы довести программу до конца, атлет должен тренироваться, преодолевая значительный дискомфорт.

Благодаря высокому расходу калорий на тренировках кроссфит помогает быстро сбросить лишний вес и обрести подтянутую фигуру. Кроссфит приобщает человека к здоровому образу жизни и вынуждает отказаться от вредных привычек.


Рекомендации


 Заниматься кроссфитом самостоятельно — то же самое, что заниматься самолечением. Здесь много сложных движений из тяжелой атлетики, гимнастики, гиревого спорта. Легко нанести вред своему организму. Поэтому лучше пойти в зал и найти сертифицированного тренера. Можно зайти на сайт crossfit.com и выбрать свой регион. Там будут указаны залы и сертифицированные специалисты с персональными данными.

После того как вы найдете хорошего и любящего свое дело специалиста, окружите себя единомышленниками, запаситесь терпением и не сходите с пути.


Камиль Бурханов, город — Ташкент, сертифицированный тренер Crossfit Level-2, @kamil_burkhanov


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О себе


 Я получил высшее спортивное образование по направлению «Тяжелая атлетика». В кроссфите более четырех лет, профессионально занимаюсь им два года. Получил сертификацию тренера Crossfit L-2. Дважды становился победителем этапа The open в своей стране. Работаю старшим тренером тренировочного центра Buka gym по направлению Crossfit.

Все началось в обычных тренажерных залах. Я искал информацию по развитию выносливости на просторах интернета и наткнулся на кроссфит. Попробовал комплекс, было тяжело, но я получил много новых ощущений.


Про кроссфит


 Кроссфит — это интересное молодое направление для нашего региона. Оно подходит тем, кому наскучило однообразие в тренажерных залах, кто ценит физическую подготовку, бывшим спортсменам и всем, кто любит тяжелый физический труд. Но мало кто остается здесь надолго.

Это направление набирает популярность в Узбекистане, но не так стремительно, как это было в Казахстане или России. Проводится достаточно много соревнований, часто с неплохими призовыми.


В чем польза
Главное преимущество кроссфита в улучшении общей физической подготовки, получении различных сложнокоординационных навыков. Здесь спортсмены имеют возможность постоянно выходить из зоны комфорта. Но нужно помнить, что кроссфит — это работа на высоком пульсе. Еще одна характеристика — повышенная травмоопасность.

Рекомендации


 Начинать нужно с поиска подходящего зала и квалифицированного тренера. В этом видео спорте много сложных технических движений, неправильное исполнение которых может привести к травмам.

Главные рекомендации:
— постепенность
— особое внимание к технике
— в первую очередь — здоровье, после — результат.

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#здоровье #спорт #тренировки #кроссфит #зож
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