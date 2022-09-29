Что такое кроссфит и кому он подходит: рекомендации от сертифицированных тренеров









Чолпонбек Жумабек уулу, 32 года, город — Бишкек, врач травматолог ортопед, сертифицированный тренер Crossfit Level-2, @chopa.cross









О себе









Про кроссфит









В чем польза









Рекомендации





Камиль Бурханов, город — Ташкент, сертифицированный тренер Crossfit Level-2, @ kamil_burkhanov





О себе









Про кроссфит









В чем польза





Главное преимущество кроссфита в улучшении общей физической подготовки, получении различных сложнокоординационных навыков. Здесь спортсмены имеют возможность постоянно выходить из зоны комфорта. Но нужно помнить, что кроссфит — это работа на высоком пульсе. Еще одна характеристика — повышенная травмоопасность.

Рекомендации





По образованию медик, кончил КГМА им. И.К. Ахунбаева по специальности «Травматолог ортопед».С кроссфитом познакомился в 2014 году. В то время многие не знали, что это такое, в том числе и я. Но я всю жизнь был физически активным, занимался спортом, поэтому новое направление меня сильно заинтересовало. На первой тренировке меня чуть не стошнило, я был потрясен испытанным. Сразу углубился в историю кроссфита, изучил теоретические материалы, постепенно прошел обучение и стал сертифицированным тренером.Она была придумана Грегом Глассманом. Ее основные компоненты: функциональность, интенсивность и вариативность.Этой дисциплине свойственен коллективизм в отличие от таких видов спорта как тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, культуризм. Тренировки по кроссфиту часто проводятся в группах и парах, что дает дополнительную мотивацию к улучшению результата.Тренировки в кроссфите разнообразны. Можно заниматься дома, в зале и на уличной спортивной площадке. В Кыргызстане этот вид спорта набирает популярность. Проводятся регулярные соревнования, открываются новые специализированные залы для кроссфита.Данный вид спорта способствует развитию волевых качеств и целеустремленности у спортсмена, потому что тренировки отличаются высокой интенсивностью. Чтобы довести программу до конца, атлет должен тренироваться, преодолевая значительный дискомфорт.Благодаря высокому расходу калорий на тренировках кроссфит помогает быстро сбросить лишний вес и обрести подтянутую фигуру. Кроссфит приобщает человека к здоровому образу жизни и вынуждает отказаться от вредных привычек.Здесь много сложных движений из тяжелой атлетики, гимнастики, гиревого спорта. Легко нанести вред своему организму. Поэтому лучше пойти в зал и найти сертифицированного тренера. Можно зайти на сайт crossfit.com и выбрать свой регион. Там будут указаны залы и сертифицированные специалисты с персональными данными.После того как вы найдете хорошего и любящего свое дело специалиста, окружите себя единомышленниками, запаситесь терпением и не сходите с пути.В кроссфите более четырех лет, профессионально занимаюсь им два года. Получил сертификацию тренера Crossfit L-2. Дважды становился победителем этапа The open в своей стране. Работаю старшим тренером тренировочного центра Buka gym по направлению Crossfit.Все началось в обычных тренажерных залах. Я искал информацию по развитию выносливости на просторах интернета и наткнулся на кроссфит. Попробовал комплекс, было тяжело, но я получил много новых ощущений.Оно подходит тем, кому наскучило однообразие в тренажерных залах, кто ценит физическую подготовку, бывшим спортсменам и всем, кто любит тяжелый физический труд. Но мало кто остается здесь надолго.Это направление набирает популярность в Узбекистане, но не так стремительно, как это было в Казахстане или России. Проводится достаточно много соревнований, часто с неплохими призовыми.В этом видео спорте много сложных технических движений, неправильное исполнение которых может привести к травмам.Главные рекомендации:— постепенность— особое внимание к технике— в первую очередь — здоровье, после — результат.