Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
chto-takoe-interval-noe-golodanie-i-cherez-skol-ko-chasov-nachinaetsya-omolozhenie-organizma
Что такое интервальное голодание, и через сколько часов начинается омоложение организма
411
/
/

Сегодня в 14:10

Что такое интервальное голодание, и через сколько часов начинается омоложение организма

Шолпан Сергеевна, нутрициолог, специалист по лечебному голоданию, автор weproject


Интервальное голодание — это два промежутка времени: когда организм человека длительное время находится без пищи, и несколько часов, когда можно есть. Самый популярный интервал — 16/8. Если вы никогда раньше не голодали, то это оптимальный вариант — 16 часов пищевой паузы и 8 часов пищевого окна, когда можно есть любую пищу. Между приемами пищи в пищевое окно должно быть не меньше двух часов. На 16/8 можно похудеть, если у вас большой лишний вес, но если нужно скинуть 2-5 килограммов, то уже не получится.

Для людей, у кого небольшой лишний вес, подойдет интервал 18/6 — за это время рекомендуют не больше двух приемов пищи без перекусов.

Если вы никогда раньше не голодали, то это оптимальный вариант — 16 часов пищевой паузы и 8 часов пищевого окна, когда можно есть любую пищу


Более опытные в голодании могут практиковать 20 часов голода и 4 часа питания. При таком режиме я питалась с 11 до 4 часов дня и всего один раз. А самый интенсивный и экстремальный вид интервального голодания — 23 часа голода и один час питания.

Какой бы интервал вы ни выбрали, для пищи лучше выбирать первый промежуток дня. В это время лучше работает кишечно-желудочный тракт и больше вероятность похудеть. Некоторые закрывают свое пищевое окно в восемь-девять вечера — при таком распорядке меньше вероятность, что вы сбросите вес.

На завтрак хорошо пить смузи, чтобы напитать витаминами и минералами клетки организма


На интервальном голодании лучше начинать первый прием пищи ближе к десяти утра. Потому что до девяти утра очищаются стенки кишечника. На завтрак хорошо пить смузи, чтобы напитать витаминами и минералами клетки организма, а через 30 минут поесть салат или другое блюдо. Салатов в рационе должно быть много. За день из всего, что съел человек, 50 % должны быть сырые продукты: овощи, фрукты, 25 % — растительные белки или рыба, мясо птицы.

После 12 часов голодания усилится гормон роста, а это наша молодость. Начинается химический процесс кетозиса, благодаря которому идет сжигание жиров в печени, подкожных отложениях. А более 17 часов голодания приводят к аутофагии — процессу, когда здоровые клетки поедают слабые.


Будьте здоровы и смотрите полное видео эфира на WE Project.

афиша зож 1.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#голодание #интервальноеголодание #16/8 #польбрэгг
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Наши в мире. Айгуль Шамшиденова о том, как стать оперной певицей в Вене
8255
Как живут и распределяют бюджет молодые семьи, в которых работает только супруг
18544
10 СТАРЫХ ПЕСЕН, НА КОТОРЫЕ НУЖНО ВЗГЛЯНУТЬ ПО-НОВОМУ
6857