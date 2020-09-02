Что такое интервальное голодание, и через сколько часов начинается омоложение организма

Шолпан Сергеевна, нутрициолог, специалист по лечебному голоданию, автор weproject





Интервальное голодание — это два промежутка времени: когда организм человека длительное время находится без пищи, и несколько часов, когда можно есть. Самый популярный интервал — 16/8. Если вы никогда раньше не голодали, то это оптимальный вариант — 16 часов пищевой паузы и 8 часов пищевого окна, когда можно есть любую пищу. Между приемами пищи в пищевое окно должно быть не меньше двух часов. На 16/8 можно похудеть, если у вас большой лишний вес, но если нужно скинуть 2-5 килограммов, то уже не получится.

Для людей, у кого небольшой лишний вес, подойдет интервал 18/6 — за это время рекомендуют не больше двух приемов пищи без перекусов.

Если вы никогда раньше не голодали, то это оптимальный вариант — 16 часов пищевой паузы и 8 часов пищевого окна, когда можно есть любую пищу



Более опытные в голодании могут практиковать 20 часов голода и 4 часа питания. При таком режиме я питалась с 11 до 4 часов дня и всего один раз. А самый интенсивный и экстремальный вид интервального голодания — 23 часа голода и один час питания.

Какой бы интервал вы ни выбрали, для пищи лучше выбирать первый промежуток дня. В это время лучше работает кишечно-желудочный тракт и больше вероятность похудеть. Некоторые закрывают свое пищевое окно в восемь-девять вечера — при таком распорядке меньше вероятность, что вы сбросите вес.



На завтрак хорошо пить смузи, чтобы напитать витаминами и минералами клетки организма



На интервальном голодании лучше начинать первый прием пищи ближе к десяти утра. Потому что до девяти утра очищаются стенки кишечника. На завтрак хорошо пить смузи, чтобы напитать витаминами и минералами клетки организма, а через 30 минут поесть салат или другое блюдо. Салатов в рационе должно быть много. За день из всего, что съел человек, 50 % должны быть сырые продукты: овощи, фрукты, 25 % — растительные белки или рыба, мясо птицы.



После 12 часов голодания усилится гормон роста, а это наша молодость. Начинается химический процесс кетозиса, благодаря которому идет сжигание жиров в печени, подкожных отложениях. А более 17 часов голодания приводят к аутофагии — процессу, когда здоровые клетки поедают слабые.







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