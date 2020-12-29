Что такое GreenLine и как район за «Хан Шатыром» превратится в новый центр

Асель Жунусова, управляющий директор по развитию клиентского сервиса





О комплексной застройке

В начале этого года компания BI Group решила перейти от точечной застройки к комплексной. Мы выбрали такой формат, потому что думаем о потребностях своих клиентов и всегда идем в ногу со временем. Если в начале 2000-х для людей главными были сам дом и комфортная квартира, то через десять лет не менее важной стала и инфраструктура на первых этажах их комплексов – магазины, развивающие центры, аптеки и другие социальные объекты. Еще через несколько лет появилась потребность в красивых и ухоженных дворах, холлах и парадных. В наше время вырисовывается новая интересная тенденция. Помимо того, что мы уделяем первостепенное внимание красивому фасаду здания, уютным подъездам, двору, инфраструктуре на первом этаже, удобным подъездным путям, мы отмечаем, что появилась потребность формировать целые районы вокруг комплексов. Это нужно для того, чтобы каждый житель района мог найти все самое необходимое возле своего дома, чтобы не тратил драгоценное время в многочасовых пробках. Мы будем изначально, еще на этапе проектирования, продумывать благоустройство всего района, прописывая сценарий жизни новоселов.





Мы решили развивать территорию за ТРЦ «Хан Шатыр», а это почти 1,2 миллиона квадратных метров, на которых поместится более 15 000 квартир. Так родился наш проект GreenLine со своими границами, инфраструктурой и социальными объектами. С мая 2020 года мы плотно сотрудничали с российским, белорусским и казахстанским проектными агентствами, чтобы продумать всю территорию и пространство внутри района.

О GreenLine

Если посмотреть на мастер-план города Нур-Султан, то видно, что в самом его центре проходит аллея Нуржол, которая начинается с Акорды. Эта аллея — центр притяжения всех горожан. На ней расположены монумент «Байтерек», Водно-Зеленый бульвар, а завершается она зданием «КазМунайГаза». Сразу через дорогу, вдоль улицы Туран возвышается «Хан Шатыр». Мы хотим продлить эту аллею до жилого комплекса «Ару кала». Если сейчас протяженность аллеи 3,8 километра, мы продлим ее еще на один, до 4,8 километра!





Территория GreenLine — настоящий экополис, оазис в центре столицы с зеленой территорией и место, где люди смогут чувствовать себя в единении с природой. Сотрудники и жители домов BI Group уже высадили здесь 1900 деревьев и больше 600 сотен кустарников. Также на территории есть искусственное озеро «Зеленого квартала», созданное еще в 2017 году, и парк, который мы будем продолжать озеленять.

О ЖК и инфраструктуре на территории GreenLine

На территории GreenLine будут расположены ЖК компании BI Group и Nova City стандарт-, комфорт- и бизнес-класса. Мы продумали размещение жилых комплексов так, чтобы дома не мешали друг другу, а, наоборот, — взаимодополняли. Первая линия вдоль аллеи полностью будет в бизнес-классе, дома комфорт-класса будут находиться ближе к дороге в виде замкнутого квадрата, в котором будет представлена вся инфраструктура района.

Всего на территории запланировано больше десяти новых проектов, которые создадут единую экосистему. Реализовать эту идею поможет концепция «Тихий двор», которой мы будем придерживаться. Так как в одном доме живет от 150 до 250 человек — это и молодые семьи, и пенсионеры, и многодетные, мы постарались учесть особенности и пожелания всех жильцов. Поэтому решили вынести все шумные активности за пределы двора: футбольные и хоккейные поля, детские игровые площадки. Особенно это актуально в условиях пандемии, когда многие работают из дома.





Это станет дополнительным стимулом для того, чтобы жильцы BI Group взаимодействовали и общались между собой.

По плану на территории GreenLine будет две школы: частная и государственная — строительство одной из них уже начато. Частная школа Quantum STEM Schools рассчитана на 1000 мест и начнет работать уже 1 сентября 2021 года. Это совместный продукт BI Group и Lancaster Group. Одна из целей школы — предоставить возможность получения качественного образования по доступной цене в каждом регионе Казахстана. В тоже же время для талантливых учеников из малообеспеченных семей будут предусмотрены гранты.

Трехъязычное обучение в школе Quantum STEM Schools будет проходить по сингапурской методике, которая доказала свою эффективность. В само название бренда включена аббревиатура STEM — science, technology, engineering и mathematics, что отражает основной подход в преподавании.

Школа будет оснащена передовыми технологиями и оборудованием. Помимо учебных классов здесь предусмотрят инновационные лаборатории по химии, физике и биологии, рекреационные зоны, мастерские, библиотеку, self-сервис, копи-центр, кабинеты музыки и робототехники, мультимедийное помещение, оранжерею, фотостудию и павильон.

Государственная школа будет работать под брендом BINOM в 2 смены, каждая из которых рассчитана на 2000 детей. Школа будет развиваться по государственно-частному партнерству и BI Group будет активно участвовать в строительстве, которое запланирована на конец 2021 и начало 2022 годов, чтобы внести свой вклад, сделать ее более модернизированной. Школа также будет оснащена современным оборудованием.





В ЖК «Зеленый квартал» в прошлом году начал работу торговый центр Green Mall, у всех, кто живет на территории GreenLine, есть доступ к этому ТЦ. Уникальность Green Mall в том, что это большой магазин у дома, который максимально закрывает ежедневные потребности человека. Здесь находятся супермаркет Magnum, химчистка, швейный салон, аптеки, кофейни Starbucks и Marrone Rosso, в следующем году откроются бары и рестораны, центр развития детей и клуб молодых мамочек. Также в ТЦ есть большой современный фитнес-клуб Invictus.

На сегодня у нас в продаже шесть проектов: Asyl Mura и Freedom — ЖК комфорт-класса, Headliner, «Зеленый квартал» и BI City Tokyo — бизнес-класс, «Ару кала» — эконом. В среднем стоимость квадратного метра в эконом-классе — от 300 000 тенге, комфорт — от 325 000, а бизнес начинается от 350 000 тенге за квадратный метр. Для многих проектов действует ипотечное кредитование, например, квартиру в ЖК Asyl Mura можно купить по программе «Баспана Хит» с годовой ставкой 10,75 процентов или по совместным программам от «Новая ипотека от «Жилстройсбербанка» и «Особая ипотека от Сбербанка». Каждый сможет найти для себя подходящее жилье!







