Что такое фрирайд-туры в горах, и сколько стоит заброска на вертолете

Юлия Полякова, родной город — Алматы, сооснователь и идейный вдохновитель компании FrozenRocks.kz





Как все началось

Мы с Максимом — сооснователи школы фрирайда, команда увлеченных спортом людей, любители гор, лыж и сноубордов. Я катаюсь на лыжах больше десяти лет, а Максим начинал со сноуборда, потом тоже встал на лыжи. Наша компания появилась три года назад.





Цель — обучать людей лавинной безопасности, правильно кататься вне трасс и ходить в горы. Мы организовываем лыжные туры для местных и иностранцев, джип-туры и хайкинг, курсы и обучение в сегменте экстремального спорта. Но наша уникальность в том, что мы организовываем фрирайд-туры, восхождение на дикие горы с лыжами.

Мы решили развивать культуру фрирайда — катание вне трасс, потому что в Казахстане это направление совсем не развито.

С ноября по май в прошлом году к нам приехало много туристов с целью покататься, и это очень радует. К нам приезжают любители приключений, диких гор и экзотики.

О фрирайде

Для начала, человек должен уверенно стоять на лыжах или сноуборде. Нужна хорошая физическая подготовка, потому что это не на Чимбулаке кататься, где остановился и можно пойти попить кофе. Также необходимо специальное снаряжение, которым нужно уметь пользоваться, потому что от этого зависит жизнь вашего товарища. Соответственно, важно обучиться базовым, но важным и нужным навыкам лавинной безопасности, понимать горы, уметь читать рельеф, работать с картами и знать, что делать при несчастном случае.

Мы можем показать не только алматинские трассы. У нас есть разные туры, программы, и мы без проблем можем вывезти людей в другой регион. Если мы организуем тур, например, в Кетменьские хребты, недалеко от Чунджи, то мы заботимся обо всем: проживание, питание, трансфер, заброска вещей и всего снаряжения на лошадях до дома в горах.





Мы проводим скитуры, либо бэк-кантри — это когда своими ножками идешь на гору и скатываешься вниз, либо хэли-ски — заброска на вертолете на горы и спуск. Это недешевое удовольствие, но при этом популярное, люди постоянно запрашивают такую возможность. Так как за один день катания можно скатить от пяти до десяти спусков в зависимости от того, какие это спуски. И если для того, чтобы взойти своими ногами и скатить с этих гор, потребуется неделя, то с хэли-ски, на самолете нужно всего два часа. Еще круто, что ты летаешь, видишь небо, склоны и горы.





В горах всегда есть риск, может всякое случиться, тем более в наших условиях. Но для этого есть гиды, которые постоянно учатся, чтобы повысить свою компетентность в вопросе безопасности. Мы отвечаем за то, насколько будет безопасно и комфортно.

Сколько стоит

Цена зависит от уровня сложности: одно дело сходить на Бутаковку поскитурить, погулять, другое дело — на пик Молодежный.

Можно просто взять гида и погулять по Алматы, это пять-десять тысяч тенге с человека. Это недорого, но без ничего: человек погулял по горам и спустился вниз.





6 дней в Кетмене — это дорого, стоит 500 евро с человека. Потому что это дикое место, и мы платим большие деньги за лошадей, поваров и другие составляющие. Но для любого иностранца это дешево, и обычно они в восторге от таких цен.

Еще для местных у нас всегда есть особые условия. Часто проводим обучающие курсы, например, тот, что планировали провести в декабре, длится всего 2 дня и стоит 25 000 тенге. За эти деньги будет лекция, изучение снега, катания, поиск пострадавших в лавине.

О планах

Карантин показал, что нужно развиваться в разных направлениях, и мы снова будем усиленно работать с внутренним рынком и Россией. Хотим заняться обучением и, когда откроют границы, планируем заявить о себе на международных выставках.

Летом будем представлять интересные нетривиальные туры, например, организовывать многодневный трекинг в красивые ущелья.