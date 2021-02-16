Что такое ClubHouse, и как туда попасть

ClubHouse — новая социальная есть, где можно только слушать или говорить. В этой статье мы с вами разберемся, как работает ClubHouse, почему такой формат цепляет пользователей и как попасть в это «элитарное» пространство.







Почему туда все ломятся?





Потому что ты можешь попасть туда только по приглашению. А когда вход закрыт, очень хочется зайти, чтобы были с условно «избранными». Уже сейчас в США эта соцсеть стоит на седьмом месте в AppStore в разделе «Социальные медиа», а Интернет разрывается от сообщений: «А скиньте инвайт в клабхауз».





Посмотрите на динамику роста:

— в декабре 2020 года — 600 000 пользователей

— в начале февраля 2021 года — 2 400 000 активных пользователей, по данным американского журнала Adweek.

Ну и стоит этот стартап 1 миллиард $, а инвайты туда особо находчивые уже продают на eBay.

— соцсеть «ВКонтакте» не успела выкатить свои «ВК Клубы», а они уже в зоне риска на провал. Ведь кому они нужны, когда вся тусовка в ClubHouse— Facebook планирует создать аудиочат с рабочим названием Fireside, похожий на приложение-стартап Clubhouse по данным The New York Times— Твиттер запустил внутри платформы полный аналог ClubHouse. Он уже доступен русскоговорящим пользователям. Пока он тестируется Твиттером, поэтому не у всех открыта возможность создать комнату, зато быть спикером и слушателем можно всем.





Как попасть в Clubhouse?





Главное условие: у вас должен быть iOS. Я думаю, что если сервис крепко займет свое место в мире соцсетей, то и для Android он станет доступен.

Если главное условия выполнено, то можно переходить к следующему шагу. Тут есть два варианта:

Вариант 1:

— получить приглашение от знакомого, кто уже пользователь Clubhouse. Это будет сделать проще, если у вас есть знакомые в США, так как основная часть аудитории — в Америке.

Ограничение для варианта 1:

— при попадании в сервис пользователю дают только два приглашения. То есть приглашения он может отправить лишь двоим своим друзьям. Но через время Clubhouse дает еще несколько приглашений.

Вариант 2:

— зарегистрироваться в приложении и ждать, пока вас пустят. Но неизвестно, когда вы дождетесь, потому что платформа оставляет за собой возможность добавлять новых пользователей без ограничений по времени.

Главный вопрос:

Стоит ли регистрироваться сейчас и ждать? Точно да, потому что вы забронируете имя пользователя. Это может быть актуально, если у вас есть личный бренд и имя пользователя, по которому вас все узнают, ведь если количество пользователей платформы разрастется, то ваше имя могут занять до того, как вы попадете в Clubhouse.





Лайфхак. Для тех, у кого уже есть друзья, которые являются пользователем Clubhouse





Если ваши друзья уже использовали все возможности приглашений знакомых на платформу и вам не досталось, то пользуйтесь:

— ваш друг должен добавить ваш номер телефона на смартфоне, если по какой-то причине его еще там нет

— вы регистрируетесь в сервисе.

Для регистрации нужно указать:

— имя и фамилия

— темы, которые интересны.

Друг получит уведомление, что вы зарегистрировались в Clubhouse, и ему предложат «впустить вас». Друг одобряет ваш вход, и ВУАЛЯ — вы в тусовке.

Кстати, Clubhouse показывает число зарегистрированных пользователей, номера телефонов которых есть у ваших друзей.













Как работает Clubhouse?





Общение в Clubhouse происходит в необычном формате — только голосом. Тут вы вообще не встретите текстовых полей: ни для написания сообщения другу, ни для комментариев. Максимум текста, который вы будете вводить в этой соцсети, — это ввод данных профиля и описания при создании комнат.

Если такой формат «зайдет» пользователям, то лучше быть готовым к перевороту в мире SMM. В приложении можно послушать успешных и знаменитых людей в реальном времени, например, Илона Маска.









Что такое комнаты?





Комнаты (беседы)— это своего рода чаты, которые может создать любой пользователь или несколько пользователей вместе.

Комнаты бывают публичными (открытыми), доступные только вашим подписчикам, приватными или только приватными для членов клуба.

— пользователь создает новую комнату— обозначает ее тему, чтобы другим было понятно, о чем в ней идет речь— подписчикам этого пользователя рассылаются уведомления— если новую комнату создают сразу несколько пользователей, то они становятся спикерами в этой комнате и начинают обсуждать заявленную тему— подписчикам каждого из этих пользователей приходят уведомления о начале беседы— по этим уведомлениям можно подключиться к комнате и слушать или участвовать в разговоре.

Комнаты условно разделяются на:

— спикеров — те, кто говорит

— подписчиков — следят за спикерами, т. е. это подписчики спикеров

— остальных присоединившихся слушателей.

Любой слушатель может «поднять руку», а модератор, один из создателей комнаты, принять заявку, тогда слушатель становится спикером и может участвовать в разговоре. Если комната небольшая и среди организаторов есть подписчики слушателя, то приложение само делает пользователя спикером.

Это может напоминать совместные прямые эфиры в Instagram. Только в этом случае не обязательно приводить себя в порядок, краситься и вообще вставать с постели, чтобы участвовать в беседе. Достаточно только подключиться и слушать или говорить.

Беседу (комнату) можно поставить в план, тогда подписчики узнают об этом заранее и смогут отметить ее у себя в календаре, чтобы не пропустить. А еще прикол комнат в том, что количество подключившихся к беседе растет очень быстро. Это происходит за счет того, что уведомления рассылаются всем подписчикам любого из тех, кто присоединился к беседе.

— пользователь создал беседу— подключились его подписчики— присоединились подписчики подписчиков и т. д.

Но, конечно, количество тех, кто присоединится, зависит от темы беседы и от того, насколько известен спикер комнаты. Пока есть численное ограничение участников комнат — 5000 человек.





Нюансы





Комнаты создаются только на время беседы. Они автоматически закрываются, когда из нее выходят все участники.

Зайти в любую публичную комнату можно в любой момент, пока идет беседа. Выйти можно так же легко, как и зайти. Классно то, что участники комнат не получают никаких уведомлений, когда из нее кто-то выходит. Можно присоединяться и выходить, не беспокоясь о том, что ваш знакомый расстроится из-за вашего ухода из беседы.





Клубы





Клубы — это сообщества из людей, которым интересна общая тема. Разработчики сообщают о том, что можно отправить заявку через специальную форму для создания клуба.

Сервис не гарантирует создание клуба. Больше шансов, что заявку на создание клуба одобрят у тех пользователей, кто провел от 3 трансляций в обычных комнатах. Другой вариант создать клуб — ждать от платформы такого функционала. Обещают, что скоро это появится.





Какую информацию нужно разместить в профиле пользователя?





Профиль пользователя на момент написания статьи состоит из:

— главной фотки

— точной даты регистрации

— ссылки на профиль человека, который пригласил его в Clubhouse

— описания профиля — любая текстовая информацию, присоединенные аккаунты в Twitter и Instagram

— клубов, в которых состоит пользователь.

После регистрации пользователя на экране будут представлены комнаты, в которых находятся его друзья в качестве спикера или слушателя, а также клубы, сформированные на основе интересов.













В Clubhouse каждую минуту создаются сотни, даже тысячи комнат, и Clubhouse сам решает, какие разговоры будут вам интересны. Но для этого внимательно заполняйте информацию по интересам в вашем профиле. Ах, да. Как и в Instagram, будьте аккуратны с друзьями — Clubhouse ориентируется на ваши подписки.

На сегодня самое крупное русскоязычное сообщество — это The Dacha, в котором говорят про новые технологии и играют в «Что? Где? Когда?».





Особенности Clubhouse





Главная фишка сервиса — все беседы (комнаты) только в реальном времени (сделать запись экрана тоже вряд ли получится, так как разработчики и это предусмотрели). Нельзя поставить на паузу, перемотать назад или сохранить запись трансляции.

Зацените функционал:

— живые, несмонтированные разговоры

— можно всегда быть слушателем, если не любишь говорить, и узнавать новое по интересующим темам

— есть поиск комнат и людей через лупу

— можно слушать с выключенным экраном или свернутым приложением

— персонализация по интересам: алгоритмы определяют контент, который показывают вам по подпискам и по клубам, в которых состоите

— приходят уведомления о начатых или запланированных беседах, в которых участвуют те, за кем вы следите

— уведомления можно отключить, но приложение это не приветствует и даже сообщает другим пользователям, если кто-то ими не пользуется.

Продвижение: максимально классическое:

— кликбейтный заголовок

— популярный гость, у которого много подписчиков.

Из особо прикольного:

В вашу комнату могут войти знаменитые личности, с которыми вы вряд ли где-то еще сможете поговорить.





Кто уже внутри?

Большинство пользователей и, соответственно, комнат и клубов англоязычных.

Разработчики — это выпускники Стэнфорда и бывшие разработчики Google.

Распространяться сервис начал именно в Долине. Поэтому большинство пользователей связаны со сферой IT, диджитал и так далее.

Зарубежные популярные личности, которых можно послушать и даже пообщаться с ними внутри соцсети:

— Илон Маск (elonmusk)

— Марк Цукерберг (zuck23) — создатель Facebook

— Джек Дорси (jackjack) — основатель Twitter и Square

— Адам Моссери (mosseri) — руководитель Instagram

— Джек Конте (jackconte) — основатель Patreon

— Опра Уинфри (owntv)

— Пэрис Хилтон (parishilton)

— Гвинет Пэлтроу (gwynethpaltrow)

— Эштон Катчер (aplusk)

— Дрейк (drake100)

— Джаред Лето (jaredleto).





Итоги

Станет ли Clubhouse новым TikTok? Никто не знает, в какую сторону эта сеть вырастет, но очевидно, что на сегодня интерес к ней огромен.





Источник: vc.ru