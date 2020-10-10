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Что такое BI Green и как стать частью экологического движения в столице
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Сегодня в 18:00

Что такое BI Green и как стать частью экологического движения в столице

В Нур-Султане стартовала реализация масштабного проекта BI Green по озеленению города. Жители столицы смогут посадить фамильное дерево и внести вклад в улучшение экологической ситуации. Высадка приурочена к 25-летию компании BI Group. В планах посадить 1900 деревьев и больше 600 кустарников.

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Первый субботник в рамках BI Green прошел 10 октября с участием заместителя акима Есильского района города Нур-Султан Кыдырбек-улы Дарменияра, жителей близлежащих комплексов, а также сотрудников BI Group.

Ержан Исмагелов, город — Нур-Султан, директор BI Clients

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Архитектурный облик городов формируется стремительно и активно. К сожалению, темп развития и поддержки экологической среды при этом заметно отстает. Мы не могли остаться в стороне от вопросов экологии и разумного потребления, поэтому запустили эко-инициативу BI Green.

10 октября на территории ЖК «Зеленый квартал» прошла первая акция в рамках этой инициативы. Вместе с жителями близлежащих комплексов мы посадили около 500 зеленых насаждений. В планах охватить еще порядка 15 жилых комплексов и посадить 2500 деревьев и кустарников.

Компания BI Group давно придерживается принципов экологичного и рационального потребления. Помимо озеленения, мы внедряем систему сортировки мусора на наших объектах. В офисах поддерживаем акцию PaperLess: уже подписали около 150 тысяч документов с помощью ЭЦП — это примерно 2 миллиона страниц бумаги.
Приятно, что жители наших комплексов поддерживают эти инициативы и приходят на мероприятия.

Айнура Ашимова, город — Нур-Султан, начальник отдела по внешним коммуникациям BI Group

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Не секрет, что Нур-Султан — молодой город, где не хватает зеленых насаждений, которые бы создавали уют. И мы хотим внести свой вклад в развитие городского ландшафта. Экодвижение BI Green направлено на то, чтобы создавать маленькие зеленые скверы возле наших жилых комплексов. Тогда у жителей появится возможность прогуляться и отдохнуть среди деревьев, не выезжая за пределы своего микрорайона.

Наши дендрологи провели большую работу и выбрали несколько пород деревьев, которые должны легко прижиться в наших климатических условиях.

Илья и Ольга Табаковы, жители ЖК «Зеленый квартал»

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Ольга. Нам небезразличен наш город. Мы часто принимаем участие в различных экологических акциях. Например, участвовали в очистке озера Талдыколь, которое находится напротив нашего комплекса. И сегодня вышли посадить свое дерево, так как гулять среди зеленых насаждений гораздо приятнее, чем среди машин и выхлопных газов.

Илья. У нас положительные впечатления от мероприятия. Приятно, что BI Group всегда предоставляет все необходимые материалы, чтобы людям было комфортно. Думаю, мы еще не раз будем участвовать в подобных акциях.

Куаныш Ескан и Айжан Жанкина, жители ЖК BI City Seoul

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Куаныш. Мы заехали в ЖК BI City Seoul сразу после сдачи, этим летом. Принимаем участие в подобном мероприятии впервые.
Айжан. Мы хотели помочь городу в озеленении, оставить после себя след. Пришли на мероприятие с сыном, чтобы он тоже участвовал в общественных работах. Нам нравится такой формат и работа компании BI Group и BI Clients в целом. Хотелось бы еще больше подобных событий.

Ерлан Аширбаев, житель города Нур-Султан

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Мы с семьей живем не в этом районе, но, когда увидели новость о мероприятии, захотели принять в нем участие. Пришли всей семьей, чтобы показать детям, как важно любить природу.

Такие мероприятия нужны городу, мы рады принимать в них участие. Детям тоже нравится, они активно участвуют в процессе. Спасибо BI Group, что организуют такие события.

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В планах у Холдинга регулярное проведение подобных коллективных «зеленых» субботников. Следующие объекты станут территорией озеленения:

1. Парк ЖК «Зеленый Квартал»
2. ЖК Vela Village
3. Аллея ЖК «Камал»
4. ЖК «Камал», ЖК «Арнау», ЖК Adal
5. ЖК Garden Village
7. ЖК Light House
8. ЖК Nura Esil, ЖК Park Avenue, ЖК Panorama Park, ЖК Dream City, ЖК Crocus City, ЖК Expo Boulevard, ЖК Promenade Expo, ЖК Orynbor Towers.

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Материал подготовлен при поддержке компании BI Group.

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#казахстан #экология #bigroup #недвижимость #нурсултан
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