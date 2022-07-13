Что такое автоматизация рабочих процессов и как это помогает бизнесу

Делимся результатами исследования аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24» в Казахстане о том, как казахстанские компании оцифровывают бизнес-процессы.

У 63% казахстанских компаний не оцифрованы рабочие процессы. При этом, 51% организаций недовольны тем, как выстроены рабочие процессы в их команде. Такой вывод сделал аналитический центр сервиса для управления бизнесом «Битрикс24» в Казахстане.





Исследование выявило ряд других интересных выводов. 46% респондентов ответили, что договоренности по задаче у них фиксируются устно. 32% записывают задания и договоренности в блокноты. И только 22% фиксируют задачи в онлайн-сервисах или программах.

Среди тех, кто для работы использует онлайн-сервисы, 21% компаний ответили, что работают в нескольких программах: трех и более. Большая часть опрошенных — 55% — отметили, что это неудобно. Еще 21% респондентов работают со всеми задачами в одной программе.

По результатам исследования, в первую очередь сотрудники казахстанских компаний хотели бы оцифровать статус выполнения задач. 26% респондентов — учет рабочего времени. Далее по приоритетности идут такие элементы как система контроля над всеми задачами, постановка и делегирование задач, оценка эффективности задачи, контроль дедлайнов и общение с коллегами по конкретной задаче.

51% опрошенных считают, что главная сложность запуска цифровизации в компании заключается в ее внедрении. Также влияют неготовность сотрудников к переменам, высокая стоимость и неготовность владельцев автоматизировать бизнес-процессы.

Сармантай Касенов, директор онлайн-сервиса «Битрикс24» в Казахстане

Казахстанский бизнес только начинает цифровизировать рабочие процессы.

В большинстве организаций менеджеры обсуждают задачи устно. Это заканчивается тем, что сотрудники забывают о договоренностях или срывают сроки выполнения.





Среди онлайн-инструментов, которые компании хотели бы оцифровать в первую очередь — контроль за выполнением задач и учет рабочего времени. Эти проблемы стали актуальными для руководителей во время пандемии.

51% компаний считает, что цифровизация рабочих процессов — это сложно для внедрения. На самом деле, современные программы и сервисы позволяют автоматизировать процессы быстро и бесплатно.

Онлайн-сервисы и программы часто включают в себя все необходимые инструменты для работы в одном окне: чаты, менеджеры задач, видеозвонки для совещаний, календари.

Тотальная цифровизация — глобальный бизнес-тренд. Те казахстанские компании, которые игнорируют его — окажутся неконкурентоспособными.