Что смотреть всей семьей: 10 мультфильмов, которые понравятся всем

«Вперед», 2019

«Человек-паук: Через вселенные», 2018

«Клаус», 2019

«Суперсемейка 2», 2018

«Тайна Коко», 2017

« Головоломка», 2015

«Моана», 2016

«Зверополис», 2016

«ЛЕГО Фильм», 2014

«Как приручить дракона», 2010

Источник фотографии:

film.ru

Мультфильм расскажет о братьях-эльфах, которые живут в мире, где исчезла вся магия. Они отправляются в опасное приключение, чтобы найти волшебство.В центре сюжета подросток из Нью-Йорка, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.Сын магната проваливает обучение в почтовой академии, и отец отправляет его на перевоспитание за полярный круг. Парню предстоит отправить шесть тысяч писем, и в этом ему поможет таинственный лесоруб.История семьи супергероев, которые обладают способностями. На этот раз их спокойствию угрожает новый могущественный враг.12-летний Мигель живет вместе со своей семьей в деревне Мексики. Во время праздника Дня мертвых герою предстоит разгадать семейную тайну нескольких поколений.11-летней школьницей Райли управляют пять эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Они живут дружно в сознании девочки до того момента, пока не узнают, что Райли вместе с родителями предстоит переехать из уютного городка в шумный мегаполис.Храбрая девочка Моана живет в маленьком племени острова в Тихом океане. Она отправляется в опасное путешествие, чтобы выполнить миссию, начатую ее предками.Веселая зайчиха Джуди Хопс мечтает о карьере в полиции и отправляется в современный город Зверополис. Здесь ей предстоит конкурировать с крупными зверями и преодолеть немало трудностей.Действие происходит в пластмассовом мире, где обычная лего-фигурка присоединяется к походу против злого лего-диктатора.Приключенческая трилогия расскажет о сыне вождя племени викингов и его верном друге — огнедышащем драконе.