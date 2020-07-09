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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что смотреть всей семьей: 10 мультфильмов, которые понравятся всем
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Сегодня в 10:50

Что смотреть всей семьей: 10 мультфильмов, которые понравятся всем

«Вперед», 2019




Мультфильм расскажет о братьях-эльфах, которые живут в мире, где исчезла вся магия. Они отправляются в опасное приключение, чтобы найти волшебство.

«Человек-паук: Через вселенные», 2018




В центре сюжета подросток из Нью-Йорка, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.

«Клаус», 2019




Сын магната проваливает обучение в почтовой академии, и отец отправляет его на перевоспитание за полярный круг. Парню предстоит отправить шесть тысяч писем, и в этом ему поможет таинственный лесоруб.

«Суперсемейка 2», 2018




История семьи супергероев, которые обладают способностями. На этот раз их спокойствию угрожает новый могущественный враг.

«Тайна Коко», 2017




12-летний Мигель живет вместе со своей семьей в деревне Мексики. Во время праздника Дня мертвых герою предстоит разгадать семейную тайну нескольких поколений.

«Головоломка», 2015




11-летней школьницей Райли управляют пять эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Они живут дружно в сознании девочки до того момента, пока не узнают, что Райли вместе с родителями предстоит переехать из уютного городка в шумный мегаполис.

«Моана», 2016




Храбрая девочка Моана живет в маленьком племени острова в Тихом океане. Она отправляется в опасное путешествие, чтобы выполнить миссию, начатую ее предками.

«Зверополис», 2016




Веселая зайчиха Джуди Хопс мечтает о карьере в полиции и отправляется в современный город Зверополис. Здесь ей предстоит конкурировать с крупными зверями и преодолеть немало трудностей.

«ЛЕГО Фильм», 2014




Действие происходит в пластмассовом мире, где обычная лего-фигурка присоединяется к походу против злого лего-диктатора.

«Как приручить дракона», 2010




Приключенческая трилогия расскажет о сыне вождя племени викингов и его верном друге — огнедышащем драконе.


Источник фотографии: film.ru

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