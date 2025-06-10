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Что смотреть в июне: 10 самых ожидаемых сериалов
Искусство

06.06.2025

Что смотреть в июне: 10 самых ожидаемых сериалов

Этот июнь станет настоящим подарком для всех поклонников сериалов: зрителей ждут громкие возвращения любимых историй, захватывающие новинки, дебюты, о которых уже говорят, и впечатляющее жанровое разнообразие — от триллеров и драм до супергеройских саг и постапокалиптических миров. Нескучный просмотр гарантирован.


«Король гольфа»


Премьера: 4 июня, Apple TV+

После того как бывший профессиональный гольфист теряет свою карьеру и брак, он придумывает план, как стать наставником юного феномена мира гольфа.



«Джинни и Джорджия», 3 сезон


Премьера: 5 июня, Netflix

После драматичного финала второго сезона, где Джорджию арестовали прямо на свадьбе, сериал сосредоточится на непростом выборе Джинни: поддержать мать, обвиняемую в убийстве, или порвать с прошлым и начать все заново.


«Те, кто выжил»



Премьера: 6 июня, Netflix

15 лет назад этот тихий городок у моря потрясла смерть трех молодых людей. Теперь таинственная смерть девушки заставляет местных жителей вспомнить прошлое.


«Фубар», 2 сезон



Премьера: 12 июня, Netflix

Бывший агент ЦРУ вновь оказывается в центре событий. Во втором сезоне ему предстоит разгребать еще больше семейных тайн и спасать мир в перерывах между ужинами.


«Мы были лжецами»



Премьера: 18 июня, Amazon Prime Video

Семнадцатилетняя Кейди Синклер, наследница состоятельной семьи, проводит лето на их частном острове. После трагической аварии она пытается восстановить фрагменты утраченных воспоминаний и разобраться в тайнах своего прошлого.


«Береговая линия»



Премьера: 19 июня, Netflix

Семья Бакли, переживающая внутренний разлад, изо всех сил старается удержать власть над своей рыболовной империей в Северной Каролине, не брезгуя при этом сомнительными, а порой и противозаконными методами.


«Железное сердце»



Премьера: 24 июня, Disney+

Гениальная изобретательница Рири Уильямс возвращается в Чикаго после событий «Черной пантеры: Ваканда навсегда». Но на этот раз ей предстоит столкнуться с противником, способным объединять магию и технологии — угроза, которая касается не только ее разработок, но и близких.


«Медведь», 4 сезон



Премьера: 25 июня, FX on Hulu

Карми продолжает борьбу за успех своего ресторана. Новый сезон углубляется в его внутренние конфликты и профессиональные вызовы, когда ставка — не просто кулинарный успех, а выживание команды и реализация мечты.


«Игра в кальмара», 3 сезон



Премьера: 27 июня, Netflix

Финальный сезон популярной корейской антиутопии обещает быть самым напряженным. Сон Ки-Хун возвращается в смертельную игру, но теперь у него есть цель — разрушить систему изнутри.


«Дым»



Премьера: 27 июня, Apple TV+

На северо-западе США орудуют серийные поджигатели. Детектив и эксперт по поджогам вынуждены объединиться, чтобы предотвратить катастрофу и разобраться в темном прошлом злоумышленников.

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