Что смотреть на YouTube: новые интервью, шоу и подкасты от авторов из Центральной Азии

Делимся новыми выпусками YouTube-каналов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.





Жумабек Жаныкулов — об инвесторах, школе для умных детей из аулов и о том, как деньги делают деньги

Интервью с предпринимателем, создавший совместное предприятие с американской компанией Halliburton. Жумабек Жаныкулов дает рекомендации молодым специалистам и студентам, как развивать свой бизнес в Казахстане.





Сабина Темиралиева | Про личную жизнь и бизнес

В этом выпуске интервью с Сабиной Темиралиевой, молодой предпринимательницей из Бишкека. Сабина рассказала о своей личной жизни и о том, как ведет бизнес.





Новогодний Зamandas с женами / Аружан и Айдина

В этом выпуске специальные гости — жены авторов: Айдина и Аружан. Ведущие беседуют о здоровых отношениях, сепарации и о многом другом.





Sekavines: Команда Секи, юмор для всех, помощь людям, семейная жизнь |EsquirePodcast

В этом выпуске Sekavines с командой. Блогер рассказал о своем необычном пути к успеху, семейной жизни и о возможностях помогать окружающим.





Если не стать публичным сейчас — потом будет поздно | Ана Мавричева | 101 друг Шаекина 19

Новое видео на канале Руслана Шаекина. В этот раз в гостях эксперт по личному бренду Ана Мавричева. Она рассказала о своем опыте в построения личного бренда и о новых способах продвижения в сети.





Стратегия жизни на 2023 | Чему нас научил 2022? | Gemba Podcast

Маргулан Сейсембай подвел итоги 2022 года и составил стратегию жизни со спикерами выпуска. Гости говорят о режиссуре, документальных фильмах и казахском языке.





Ганя Усманова о семье, деньгах и счастье

В гостях у автора известная «узбекская IT-girl и принцесса» — Ганя Усманова. Получился легкий выпуск о воспитании, семье, заработке в Instagram и дружбе.





+800.000 сом в МЕСЯЦ на ДЕТЕЙЛИНГЕ АВТО. Бизнес с МИНИМАЛЬНЫМИ вложениями @ALKANOV1

Чынгыз Алканов взял интервью у генерального директора Art Garage Нурсултана Белекова. Нурсултан рассказывает о том, как начинал свое дело в маленьком гараже с $2000 и вырос до одного из самых крупных дитейлинг центров в стране.





УЗБЕКИСТАН зимой! Жизнь В КИШЛАКЕ! Плов с айвой! ТЫКВЕННЫЕ ЛЕПЕШКИ! Деревенские мастерицы!

Ведущие проживают день в кишлаке. Сделали обзор на традиционные блюда и рассказали о том, как местные зарабатывают на швейном производстве.





Бейбит Алибеков — Первый миллион, инфо-цыгане и сколько он зарабатывает? (AITPA 3)

AITPA — авторское шоу, где стендап-комики Мадияр Нурманбетов, Вероника Ким и Дамир Нурсеитов обсуждают житейские и актуальные темы, шутят обо всем и всех вместе с приглашенным гостем в окружении живой аудитории. В этот раз в гостях с Бейбит Алибеков.





Где ВКУСНО поесть? УНИКАЛЬНЫЕ Блюда. ГОРОДА. Бишкек, Ташкент, Алматы

Во время путешествий мы запоминаем тот или иной город по атмосфере, архитектуре и, конечно же, кухне. Особенно в памяти остаются те города, в меню которых имеются уникальные блюда, которые можно отведать только там, и нигде более. В этом выпуске авторы решили выяснить, есть ли подобные уникальные блюда в наших городах.